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محمد رمضان يعلن مفاجأة لجمهوره في رمضان 2025.. فما هي؟

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محمد رمضان
الأحد، 09-02-2025 12:27 م

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان المصري محمد رمضان عن مشروعه الجديد الذي سيخوض من خلاله موسم رمضان 2025، وهو عمل يحمل اسم "مدفع رمضان".

ونشر رمضان عبر حسابه على إنستغرام فيديو ترويجي للعمل الجديد، وعلق عليه قائلاً: "ثقة في الله مصر هتفرح". وقد أشار في الفيديو إلى أن "مدفع رمضان" سيكون موجودًا قبل وبعد أذان المغرب، حيث يتم في البداية استخدام المدفع لإعلان موعد الإفطار، وفي الموسم المقبل سيتم تقديمه على قناة DMC بعد أذان المغرب لتقديم الفرح للمشاهدين.

وتابع محمد رمضان قائلاً: "هتقولي عامل دا ليه؟ هقولك عشان باختصار شديد الناس عايزة الجديد".

حتى الآن، لم يتضح ما إذا كان رمضان سيقدم برنامجًا تلفزيونيًا بعنوان "مدفع رمضان"، ليكون بذلك أول تجربة له في مجال التقديم، أم أن العمل سيكون مسلسلًا دراميًا يحمل الاسم ذاته.

وقد أثار هذا الإعلان حالة من الغموض حول مصير مشاركة محمد رمضان في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025، بعد آخر أعماله في رمضان 2023، حيث قدّم مسلسل "جعفر العمدة".

فيما أشارت تقارير  إلى أن "مدفع رمضان" سيكون برنامج مسابقات للجمهور مع جوائز مالية للفائزين خلال الشهر الفضيل.

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