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محمد رمضان يفاجئ عامل نظافة بمكافأة مالية في برنامج "مدفع رمضان"-فيديو

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برنامج مدفع رمضان
 
الأربعاء، 05-03-2025 03:16 م

الوكيل الإخباري-  فاجأ الفنان محمد رمضان خلال الحلقة الرابعة من برنامجه الرمضاني "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، أحد عمال النظافة بجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه في لفتة إنسانية حظيت بتفاعل واسع من الجمهور.

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بدأت المفاجأة عندما أعلن رمضان في البرنامج أنه سيقدم الجائزة لأول شخص يقف بجوار الرصيف، وهو ما تحقق عندما رصد عامل النظافة "وليد" وهو يقف على الرصيف. توقف محمد رمضان عن سيارته، ترجل منها، وأخذ ياحتضن "وليد"، قبل أن يتناول ساندويتش فول منه، موضحًا أن تصوير هذه الفقرة كان قبل أسبوع من بداية شهر رمضان.


بعد ذلك، طرح رمضان على "وليد" سؤالًا بسيطًا: "الرصيف في مصر لونه إيه؟"، ليجيب العامل قائلاً: "أبيض في أسود". وعلى الفور، منح رمضان الجائزة المالية له، واحتفل به عبر ارتداء "وليد" تاجًا احتفاليًا، بينما غنّى له أغنيته الشهيرة "نمبر 1".


من جانبه، أكد رمضان خلال الحلقة أن "مدفع رمضان" هو برنامج تم تصميمه بمحبة كبيرة للشعب المصري، مشيرًا إلى أنه مستعد للسفر إلى مختلف أنحاء مصر لتحقيق البهجة في قلوب الناس. ويُعرض البرنامج يوميًا بعد المغرب على قناة "دي إم سي"، ويقدم جوائز ومفاجآت لأهل مصر.

 

 

 

العين الإخبارية 

 
 
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