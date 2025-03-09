محمد رمضان يُفاجئ عمال بـ100 ألف جنيه في برنامجه الجديد - فيديو

الوكيل الإخباري- خلال حلقة أمس من برنامجه "مدفع رمضان" على قناة "dmc"، قام الفنان محمد رمضان بزيارة محطة قطارات بشتيل الجديدة في الجيزة، حيث وزع جوائز بقيمة 100 ألف جنيه على مجموعة من عمال النظافة الذين قابلهم، مما خلق أجواء من الفرح بين العمال والمواطنين في المحطة.

اضافة اعلان

وأدى تواجده في المحطة إلى تجمع عدد كبير من المتابعين حوله، حيث عبروا عن إعجابهم باللفتة الإنسانية التي قام بها رمضان، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من محبيه الذين يتابعون برنامجه في رمضان.



برنامج "مدفع رمضان" يحظى بشعبية كبيرة منذ بداية شهر رمضان، ويتميز بتقديم لفتات إنسانية من رمضان، حيث يظهر في كل حلقة بعدد من الشخصيات المختلفة مثل "صبي القهوجي" و"سواق التوكتوك"، بالإضافة إلى ظهور شخصية شبيهة لشخصية "نخنوخ" التي قدمها الفنان أشرف عبد الباقي في فيلم "لخمة رأس".