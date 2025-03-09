محمد رمضان يُفاجئ عمال بـ100 ألف جنيه في برنامجه الجديد - فيديو

برنامج "مدفع رمضان" يحظى بشعبية كبيرة منذ بداية شهر رمضان، ويتميز بتقديم لفتات إنسانية من رمضان، حيث يظهر في كل حلقة بعدد من الشخصيات المختلفة مثل "صبي القهوجي" و"سواق التوكتوك"، بالإضافة إلى ظهور شخصية شبيهة لشخصية "نخنوخ" التي قدمها الفنان أشرف عبد الباقي في فيلم "لخمة رأس".
مدفع رمضان - محمد رمضان في قلب محطة بشتيل قلب الدنيا باللي عمله مع الناس مش هتصدق#الوكيل_الاخباري #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/KgvehSO8jp— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 9, 2025
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