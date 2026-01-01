محمد رمضان يفتتح 2026 برسالة لجمهوره

الوكيل الإخباري- وجّه الفنان محمد رمضان رسالة صوتية إلى جمهوره بمناسبة حلول عام 2026، عبر قناته الرسمية على تطبيق واتس آب، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالنجاح والسعادة والرزق والصحة والإنجازات.

اضافة اعلان



وفي سياق متصل، أعلن الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة عن تحضيره لعمل غنائي جديد يجمعه بمحمد رمضان، واصفًا إياه بـ«العمل القوي». ونشر حدوتة صورًا تجمعه برمضان والموزع الموسيقي إيهاب كولبيكس عبر «إنستغرام»، ملمحًا إلى قرب طرح المشروع الفني الجديد.