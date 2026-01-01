محمد رمضان يفتتح 2026 برسالة لجمهوره

وفي سياق متصل، أعلن الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة عن تحضيره لعمل غنائي جديد يجمعه بمحمد رمضان، واصفًا إياه بـ«العمل القوي». ونشر حدوتة صورًا تجمعه برمضان والموزع الموسيقي إيهاب كولبيكس عبر «إنستغرام»، ملمحًا إلى قرب طرح المشروع الفني الجديد.
-
أخبار متعلقة
-
وقع على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع ناصيف زيتون خلال حفل رأس السنة
-
بعد أيّام من إنفصاله عن زوجته... محامي دفاع عمرو أديب يُنهي التعامل معه
-
عمرو دياب يتصدر سبوتيفاي.. و"ابتدينا" يتفوق
-
بقرار قضائي .. إيداع فنانة كويتية شهيرة مركز تأهيل للعلاج من الإدمان
-
عام 2025 يودّع كوكبة من نجوم الفن العربي
-
بعد وعكته الصحية.. رسالة غامضة من تامر حسني تثير تساؤلات جمهوره
-
بين سلافة فواخرجي ولونا الشبل والشامي.. جمال سليمان يتصدر الترند بتصريحات نارية
-
صراع "الأعلى أجراً" يحتد بين أحمد العوضي ومحمد إمام.. ما القصة؟