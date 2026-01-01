الخميس 2026-01-01 12:08 م

محمد رمضان يفتتح 2026 برسالة لجمهوره

محمد رمضان
الخميس، 01-01-2026 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   وجّه الفنان محمد رمضان رسالة صوتية إلى جمهوره بمناسبة حلول عام 2026، عبر قناته الرسمية على تطبيق واتس آب، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالنجاح والسعادة والرزق والصحة والإنجازات.

وفي سياق متصل، أعلن الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة عن تحضيره لعمل غنائي جديد يجمعه بمحمد رمضان، واصفًا إياه بـ«العمل القوي». ونشر حدوتة صورًا تجمعه برمضان والموزع الموسيقي إيهاب كولبيكس عبر «إنستغرام»، ملمحًا إلى قرب طرح المشروع الفني الجديد.

 

