محمد رمضان يقبّل رأس فنان قدير

الوكيل الإخباري- حرص المطرب محمد رمضان على تحية النجم الكبير الفنان يحيى الفخراني، خلال حضوره حفل "أوبرا توت عنخ أمون" المقام في السفارة الإيطالية بالقاهرة. اضافة اعلان





وقبل محمد رمضان رأس يحيى الفخراني ترحيبًا بوجوده ضمن المشاركين في الحفل، بحضور المهندس نجيب ساويرس والدكتور زاهي حواس عالم المصريات، والفنان حسين فهمي، وسفير إيطاليا لدى مصر أوجوستينو باليزي.





