محمد رمضان يقبّل رأس فنان قدير

وقبل محمد رمضان رأس يحيى الفخراني ترحيبًا بوجوده ضمن المشاركين في الحفل، بحضور المهندس نجيب ساويرس والدكتور زاهي حواس عالم المصريات، والفنان حسين فهمي، وسفير إيطاليا لدى مصر أوجوستينو باليزي.
-
أخبار متعلقة
-
توفي داخل منزله.. رحيل فنان شهير بعد مسيرة طويلة-صورة
-
هيفا وهبي تتصدر التريند.. ما القصة!
-
قرار بمنع عرض مسلسل رمضاني.. إليكم السبب
-
خسرت والدتها... الموت يُؤلم فنانة عربيّة -صورة
-
أفعى تقضي على حياة نجمة "ذا فويس" في نيجيريا
-
وفاة فنانة عربية بحادث سير مروع في مصر -صورة
-
إصابة ممثل شهير خلال تصوير برنامج رامز جلال الجديد
-
وفاة فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة