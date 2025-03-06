محمد رمضان يكشف لحظة درامية في 'مدفع رمضان' بعد اختفاء طفلة - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت الحلقة الخامسة من برنامج "مدفع رمضان" لحظات درامية مؤثرة عندما فقدت إحدى المشاركات طفلتها وسط الزحام أثناء تسجيل الحلقة، مما دفعها لرفض استلام جائزتها المالية البالغة 100 ألف جنيه والتركيز فقط على البحث عن ابنتها.

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الواقعة حدثت خلال فقرة "اللي يصطبح بوجه مين؟"، حيث فازت السيدة بالجائزة بعد بداية يومها برؤية زوجها، لكن فرحتها تحولت إلى ذعر عندما لاحظت اختفاء طفلتها. وسط أجواء التوتر، طلب محمد رمضان من فريق العمل إيقاف التصوير والتركيز على العثور على الطفلة، وتدخل بنفسه للبحث عنها.



وبعد جهود مكثفة، تم العثور على الطفلة، ما أعاد الهدوء إلى الأم، التي تسلمت جائزتها، لكن لحظة الفزع ظلت حاضرة في المشهد. رمضان علّق على الموقف قائلاً: "أول ما أعطيتها الفلوس، دفعتها من يدي وقالت أين ابنتي.. مكنتش شايفة أي حاجة غيرها".