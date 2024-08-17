محمد عادل إمام يبدأ تصوير "حمزة" في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- يستعد الفنان محمد عادل إمام لبدء تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي سيشارك به في موسم دراما رمضان 2025، والذي يحمل اسم "حمزة".

وسينطلق تصوير العمل في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويتم ترشيح عدد من النجوم في الوقت الحالي للمشاركة في أحداث العمل.



وسيخوض إمام من خلال مسلسل "حمزة" تجربة الدراما الصعيدية لأول مرة، حيث يقدم شخصية شاب من الصعيد يدعى "حمزة" يواجه العديد من المشاكل والصعاب والمخاطر من أجل إثبات الحق. ويتكون العمل من 30 حلقة، من إخراج حسين المنباوي.



ويشار إلى أن آخر أعمال محمد عادل إمام الدرامية هو مسلسل "كوبرا" الذي دارت أحداثه في إطار درامي شعبي، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية والأكشن.



وشاركه في البطولة الفنان مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، صفاء الطوخي، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.