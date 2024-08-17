محمد عادل إمام يبدأ تصوير "حمزة" في هذا الموعد

وسيخوض إمام من خلال مسلسل "حمزة" تجربة الدراما الصعيدية لأول مرة، حيث يقدم شخصية شاب من الصعيد يدعى "حمزة" يواجه العديد من المشاكل والصعاب والمخاطر من أجل إثبات الحق. ويتكون العمل من 30 حلقة، من إخراج حسين المنباوي.
ويشار إلى أن آخر أعمال محمد عادل إمام الدرامية هو مسلسل "كوبرا" الذي دارت أحداثه في إطار درامي شعبي، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية والأكشن.
وشاركه في البطولة الفنان مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، صفاء الطوخي، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.
وعلى الصعيد السينمائي، يعرض لإمام فيلم "اللعب مع العيال"، في أول تعاون بينه وبين المخرج الكبير شريف عرفة، وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم باسم سمرة، بيومي فؤاد، وأسماء جلال، وحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً.
24
-
أخبار متعلقة
-
منى واصف تكشف عن وصيتها بعد الموت
-
نوال الزغبي تعلن إصابتها بفيروس كورونا
-
تفاعل واسع مع ظهور كندة علوش بعد أزمتها مع السرطان
-
تعليق هيفاء وهبي على أزمتها في مصر
-
سعر صادم لفستان مي عمر في "بيت السعد"
-
بعد غياب.. يسرا تعود لموسم دراما رمضان 2025
-
"هنحتفل".. شيرين عبدالوهاب تتحدى روتانا وتطرح ثالث أغانيها
-
لأسباب طارئة.. تأجيل حفل محمد منير في الإسكندرية