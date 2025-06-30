محمد فؤاد يتصدر الترند مع اقتراب طرح ألبومه الجديد

ويعود فؤاد بهذا الألبوم بعد فترة من الغياب، حاملاً معه بصمته الرومانسية المعتادة وصوته القوي الذي أسَر جمهوره على مدار سنوات طويلة. ويُعرف الفنان، الشهير بلقب "فؤش"، بتميزه في غناء الألوان الدرامية والرومانسية، مستخدمًا كلمات بسيطة وإحساسًا صادقًا يصل إلى قلوب المستمعين بسهولة.
ويترقب الجمهور الألبوم الجديد بشغف، خاصة أن فؤاد لطالما قدّم أعمالاً تركت بصمة واضحة في الأغنية العربية، وجعلته من أبرز نجوم جيله وأكثرهم تأثيرًا.
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