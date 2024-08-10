محمد فراج يخوض أولى بطولاته المطلقة في رمضان 2025

وتعاقد محمد فراج، على المشاركة في مسلسلات رمضان المقبل، بعمل جديد من إنتاج مها سليم، وتأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.
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