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محمد فراج يخوض أولى بطولاته المطلقة في رمضان 2025

تعبيرية
تعبيرية




 

السبت، 10-08-2024 11:00 ص

الوكيل الإخباري-   يخوض الفنان المصري محمد فراج أولى بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية، ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2025.

وتعاقد محمد فراج، على المشاركة في مسلسلات رمضان المقبل، بعمل جديد من إنتاج مها سليم،  وتأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

 


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