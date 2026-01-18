محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته في Joy Awards 2026

الوكيل الإخباري- شهد حفل افتتاح Joy Awards 2026 ضمن موسم الرياض لحظة إنسانية مؤثرة، بعدما أعلن الفنان الشاب محمد فضل شاكر حمل زوجته، أثناء تسلمه جائزة الوجه الجديد – فئة الموسيقى، وسط تصفيق وتفاعل كبير من الحضور.

اضافة اعلان



وأعرب محمد فضل شاكر عن امتنانه لكل من دعمه، مؤكدًا أن الفضل بعد الله يعود إلى والده الفنان فضل شاكر، متمنيًا حضوره الحفل. كما فاجأ الجمهور بإعلانه نيته تسمية مولوده الأول باسم والده، ما قوبل بتفاعل واسع داخل القاعة.



وأكد الفنان الشاب أن الجائزة تمثل دافعًا قويًا له في مسيرته الفنية، معربًا عن فخره بالوقوف بين كبار نجوم الفن، ومشيدًا بالتنظيم المميز للحفل.



وفي سياق متصل، فاز الفنان فضل شاكر بجائزة الفنان المفضل عن أغنيته «إلا وأنا معاك»، رغم غيابه عن الحفل بسبب ظروفه القانونية، ليظل اسمه حاضرًا بقوة على الساحة الغنائية.