محمد فضل شاكر ينتظر خبراً سعيداً

11:02 ص

الوكيل الإخباري- أعرب الفنان محمد فضل شاكر عن سعادته الكبيرة بقرب استقبال مولوده الأول، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تمثل واحدة من أجمل محطات حياته.





وقال محمد في تصريح تلفزيوني: "أنا عايش فرحة كبيرة جدًا، وإن شاء الله أكون قد المسؤولية"، مشيرًا إلى أن هذا الخبر غيّر نظرته للحياة وجعله أكثر وعيًا بأهمية الاستقرار وتحمل المسؤولية.



وأضاف: "أنا بحب العيلة وبحب المسؤولية"، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل في إعادة ترتيب أولوياته سواء على المستوى الشخصي أو المهني بما يتناسب مع دوره الجديد كأب.



واختتم حديثه بالدعاء أن تمر هذه الفترة بسلام وأن يرزقه الله بمولود يتمتع بالصحة والعافية.









