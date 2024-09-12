محمد ممدوح مفاجأة "هيبتا 2"

الفيلم الدرامي الرومانسي "هيبتا: المناظرة الأخيرة" من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. ويضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك.
وبذلك يتغير كافة أبطال العمل عن الجزء الأول الذي تم عرضه في عام 2016، وشارك في بطولته كل من عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد داود، جميلة عوض، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، ماجد الكدواني.
ويستعرض الفيلم تقلبات العلاقات الإنسانية من زوايا عميقة ومختلفة وتأثيراتها على حياتنا، كما يقدم وجهة نظر جديدة حول الحب، تتحدى الأفكار التقليدية.
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