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محمد ممدوح مفاجأة "هيبتا 2"

محمد ممدوح
محمد ممدوح
الخميس، 12-09-2024 03:26 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" انضمام الفنان محمد ممدوح "تايسون" إلى أبطال الفيلم، المقرر تصويره قريبًا، ليكون مفاجأة للجمهور، بعد أسابيع قليلة من إعلان صناع الفيلم عن أبطاله.

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الفيلم الدرامي الرومانسي "هيبتا: المناظرة الأخيرة" من تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. ويضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك.


وبذلك يتغير كافة أبطال العمل عن الجزء الأول الذي تم عرضه في عام 2016، وشارك في بطولته كل من عمرو يوسف، أحمد مالك، أحمد داود، جميلة عوض، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، ماجد الكدواني.


ويستعرض الفيلم تقلبات العلاقات الإنسانية من زوايا عميقة ومختلفة وتأثيراتها على حياتنا، كما يقدم وجهة نظر جديدة حول الحب، تتحدى الأفكار التقليدية.

 

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