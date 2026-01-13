محمد منير يثير قلق جمهوره بعد إلغاء حفله بدبي بسب وعكة صحية مفاجئة

وأثار الخبر قلق محبي «الكينغ»، حيث تفاعل الآلاف مع المنشور متمنين له الشفاء العاجل، معبرين عن محبتهم ودعمهم.
وفي سياق فني، احتفل محمد منير مؤخرًا بإطلاق أحدث أغانيه «بتعلي»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وجرى طرحها بتقنية الذكاء الاصطناعي، وصُورت على طريقة الفيديو كليب بإخراج أكرم ناجي. كما سبق أن طرح عدة أغنيات من ألبومه الجديد، إلى جانب مشاركته في أغنية «كلام فرسان» مع ويجز.
