الثلاثاء 2026-01-13 02:38 م

محمد منير يثير قلق جمهوره بعد إلغاء حفله بدبي بسب وعكة صحية مفاجئة

الثلاثاء، 13-01-2026 01:09 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الفنان المصري محمد منير تأجيل حفله الغنائي في دبي، الذي كان مقررًا في 17 يناير 2026، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة. وأوضح منير، عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، أن التأجيل جاء بسبب إصابته بنزلة شعبية، مؤكدًا أن الأمر طارئ وخارج عن إرادته، على أن يتم تحديد موعد جديد للحفل قريبًا.

وأثار الخبر قلق محبي «الكينغ»، حيث تفاعل الآلاف مع المنشور متمنين له الشفاء العاجل، معبرين عن محبتهم ودعمهم.


وفي سياق فني، احتفل محمد منير مؤخرًا بإطلاق أحدث أغانيه «بتعلي»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وجرى طرحها بتقنية الذكاء الاصطناعي، وصُورت على طريقة الفيديو كليب بإخراج أكرم ناجي. كما سبق أن طرح عدة أغنيات من ألبومه الجديد، إلى جانب مشاركته في أغنية «كلام فرسان» مع ويجز.

 

