محمد هنيدي يدخل في غيبوبة 20 عاماً.. في رمضان

الوكيل الإخباري- مع بدء معظم الأعمال الدرامية المشاركة في موسم رمضان 2025 مرحلة التصوير، تتكشف ملامح شخصيات بعض أبطال تلك المسلسلات، من بينها شخصية النجم المصري محمد هنيدي، الذي يخوض الماراثون الرمضاني بعد غياب 6 سنوات، منذ آخر أعماله "أرض النفاق" الذي عرض عام 2018.



ويجسد هنيدي في مسلسل "شهادة معاملة الأطفال" شخصية مليئة بالتناقضات، تمزج بين الكوميديا المميزة التي اشتهر بها وبين الأبعاد الدرامية التي تُبرز الجانب العاطفي والمؤثر للقصة.

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وتبدأ أولى حلقات المسلسل، بدخول البطل محمد هنيدي في غيبوبة تستمر لمدة 20 عاماً، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي ويواجه عالم جديد ومختلف.



المسلسل، الذي يتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال الرمضانية، يدور حول أحداث اجتماعية تحمل رسائل قوية تتعلق بحياة الأطفال وأثرها في بناء المجتمع.

ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.



والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشاركه محمد هنيدي كل من محمود حافظ، وصبري فواز، وسما إبراهيم، وهنا شيحة، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي نجوم العمل.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يكشف عن رحلة مليئة بالمفارقات.