محمد هنيدي يدخل في غيبوبة 20 عاماً.. في رمضان

ويجسد هنيدي في مسلسل "شهادة معاملة الأطفال" شخصية مليئة بالتناقضات، تمزج بين الكوميديا المميزة التي اشتهر بها وبين الأبعاد الدرامية التي تُبرز الجانب العاطفي والمؤثر للقصة.
وتبدأ أولى حلقات المسلسل، بدخول البطل محمد هنيدي في غيبوبة تستمر لمدة 20 عاماً، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي ويواجه عالم جديد ومختلف.
المسلسل، الذي يتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال الرمضانية، يدور حول أحداث اجتماعية تحمل رسائل قوية تتعلق بحياة الأطفال وأثرها في بناء المجتمع.
والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشاركه محمد هنيدي كل من محمود حافظ، وصبري فواز، وسما إبراهيم، وهنا شيحة، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي نجوم العمل.
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يكشف عن رحلة مليئة بالمفارقات.
24
-
أخبار متعلقة
-
الكويت تقر سحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية
-
تامر حسني يلجأ للقضاء بسبب منشور مزيف
-
بعد وفاة والدتها.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين
-
نجوم واجهوا السجن بسبب المخدرات .. أحدهم مات بجرعة زائدة
-
مصر .. حكم قضائي بسجن مطرب شعبي شهير
-
عائلة الفنان رابح صقر تتعرض لحادث مروع
-
الوسط الفني المصري يُفجع بوفاة محمد رحيم
-
الموت يُفجع الفنانة المصرية مي عز الدين