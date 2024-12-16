محمد هنيدي ينشر المشاهد الأولى من مسلسله برمضان 2025

الوكيل الإخباري- بدأ الفنان محمد هنيدي تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان المقبل 2025.



ويضم المسلسل بجانب هنيدي، عدداً من النجوم أبرزهم صبري فواز، وأسماء إبراهيم، ونهى عابدين، وسما إبراهيم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

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وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يجسد هنيدي شخصية محامٍ، يتعرض لحادث أليم، ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية في 15 حلقة.







