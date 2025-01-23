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محمود العسيلي يطرح أغنية 'زعلان مني يا شتا'

mjh
محمود العسيلي
الخميس، 23-01-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-   طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أغانيه بعنوان «زعلان مني يا شتا»، على «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية.

صناع أغنية «زعلان مني يا شتا»

الأغنية من تأليف فليبينو، ألحان عسيلي، توزيع على فتح الله، ولم تُطرح الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

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المصري اليوم

 
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