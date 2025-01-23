محمود العسيلي يطرح أغنية 'زعلان مني يا شتا'

صناع أغنية «زعلان مني يا شتا»
الأغنية من تأليف فليبينو، ألحان عسيلي، توزيع على فتح الله، ولم تُطرح الأغنية بطريقة الفيديو كليب.
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