محمود نصر يحتفل بعيد ميلاده بحضور كارمن بصيبص - فيديو

الوكيل الإخباري- احتفل الفنان السوري محمود نصر بعيد ميلاده بحضور عدد من أصدقائه، في أجواء مميزة.

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وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص وهي ترقص مع محمود نصر احتفالًا بالمناسبة.



ويُذكر أن الثنائي تعاونا مؤخرًا في مسلسل "هل يرى الحب نهار؟"، الذي جمعهما في البطولة.

