مخرج يفتح النار على محمد سعد

وقال المخرج المصري أحمد البنداري خلال منشور له على موقع "فيسبوك" أمس الأربعاء، أن فيلم "الدشاش" كان بالأساس فيلما بعنوان "كعب داير"، وسبق أن عرضه على محمد سعد قبل فترة، إلا أن الأخير تعامل مع الأمر بطريقة غريبة وقام بسرقة الفيلم للعمل عليه من مخرج آخر.
كما أضاف البنداري، أنه التقى الفنان محمد سعد عن طريق صديق مشترك وعرض عليه الفيلم تحت مسمى آخر "الحاوي"، مؤكدا أنه تلقى تحذيرات من عدة أشخاص داخل الوسط الفني من التعامل مع محمد سعد، إلا أنه كان متمسكا بترشيحه لسعد للعب دور البطولة في الفيلم معتبرا أن العمل قد يكون بمثابة نقلة فنية له ولسعد.
وشرح المخرج أنه عمل بشكل متواصل لمدة 3 أشهر على تفاصيل الفيلم من ملابس وديكور ومؤثرات بصرية والبحث عن جهة إنتاج، وغيرها من التصورات ليخرج الفيلم في أفضل صورة، وأن محمد سعد كان قد أبدى إعجابه الشديد بسيناريو الفيلم، إلا أن شرطه الوحيد هو موافقة جهة الإنتاج على أجره الكبير.
تفاجأ بتهرب سعد وتغير موقفه
وأكمل المخرج، أنه فوجئ بعد كل ذلك بتهرب سعد من مقابلته ومكالماته، كما تفاجأ بأن الفنان قام بالاتصال بالمنتج ليخبره أن سيناريو الفيلم ضعيف وأنه لم يعجبه، مؤكدا أن هذا الموقف يخالف موقفه الأول تماما، كما أضاف: "الحمد لله على نعمة التكنولوجيا الواتساب كله موجود" في إشارة إلى وجود دليل مادي على صدق روايته.
وأضاف البنداري أنه اكتشف لاحقا، أن فيلم محمد سعد الجديد الذي يستعد لطرحه قريبا "الدشاش" هو ذاته فيلم "الحاوي" الذي عرضه عليه سابقا، إلا أن سعد اختار أن يعمل عليه مع مخرج ومنتج آخرين.
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