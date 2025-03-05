مدحت العدل يعلن عن عرض مسرحي موسيقي يجسد حياة أم كلثوم

الوكيل الإخباري- أعلن الكاتب والسيناريست المصري مدحت العدل عن إطلاق أول عرض مسرحي موسيقي يتناول حياة كوكب الشرق، أم كلثوم، في خطوة جديدة ضمن مسيرته في تقديم المسرحيات الغنائية بعد "كوكو شانيل" و"تشارلي شابلن". جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي أقيم في القاهرة بحضور نخبة من المعنيين بالشأن الفني وورثة رموز الموسيقى الذين تركوا بصمتهم في مسيرة سيدة الغناء العربي، مثل الشاعر أحمد رامي، الملحن بليغ حمدي، والموسيقار رياض السنباطي.

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تفاصيل العرض المسرحي

كشف مدحت العدل أن المسرحية ستعرض رؤية فنية غير مسبوقة عن رحلة أم كلثوم، مشيرًا إلى أن العمل لن يقتصر فقط على استعراض أعمالها الغنائية، بل سيتناول محطات بارزة في حياتها، بما في ذلك بداياتها الفنية، أفلامها، أغانيها، ودورها الوطني خلال الأحداث السياسية الكبرى مثل نكسة 1967. وأكد العدل أن المسرحية ستُعرض بأسلوب بصري متطور باستخدام تقنيات الإنتاج المسرحي الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمؤثرات الخاصة، لضمان تقديم عرض يليق باسم أم كلثوم، خاصة مع مرور 50 عامًا على رحيلها.



الإخراج وفريق العمل

أوضح العدل أنه تم ترشيح المخرج أحمد فؤاد لإخراج المسرحية، في حين لا يزال اختيار الممثلة التي ستجسد شخصية أم كلثوم قيد البحث. وقال العدل إن هناك عدة خيارات مطروحة بين ممثلة محترفة أو وجه جديد يمتلك المهارات المطلوبة في الغناء والتمثيل، خصوصًا أن العمل سيعتمد على ثلاث ممثلات لتجسيد مراحل مختلفة من حياة أم كلثوم: الطفولة، الشباب، وفترة نضجها الفني. وأكد أن الممثلة المختارة يجب أن تكون قادرة على التعامل مع تحديات المسرح الموسيقي، خاصة وأن العروض ستستمر لفترات طويلة داخل مصر والدول العربية، بالإضافة إلى عروض مرتقبة في لندن وباريس.



موعد العرض والمسرح المستضيف

حدد القائمون على العمل شهر سبتمبر 2025 موعدًا لانطلاق العروض على مسرح موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي. وأكد مدحت العدل أن العمل يجري تحضيره بعناية ليكون نقلة نوعية في المسرح الموسيقي العربي، بما يعكس عظمة وقيمة سيدة الغناء العربي أم كلثوم.