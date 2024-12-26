مذيعة أخبار سقطت في واد عميق بجورجيا

تحركت فرق الطوارئ في مقاطعة هابيرشام إلى الموقع بعد قطع مسافة ميلين على الأقدام. وبسبب الطبيعة الوعرة للمكان، استخدموا الحبال وطائرة هليكوبتر لإنقاذ سبارج، في عملية هي الأولى من نوعها في منطقة شلالات بانثر كريك.
نُقلت المذيعة جواً لمسافة 3.6 ميل قبل وصولها إلى المستشفى، حيث خضعت لجراحة تضمنت تثبيت كاحلها بثمانية مسامير ولوحة معدنية.
-
أخبار متعلقة
-
عام انفصال المشاهير.. زيجات فنية انتهت في 2024
-
بعد سقوط الأسد.. يارا صبري تحتفل في سوريا - فيديو
-
كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده - صور
-
وفاة الفنان الاردني هشام يانس
-
الاختطاف والاعتزال والوفاة.. شائعات لاحقت النجوم في 2024
-
ماغي بو غصن وباميلا الكيك بينهم.. قائمة المكرمين في الموريكس دور 2024
-
نادين نجيم ترتدي جاكيت مايكل جاكسون.. هكذا حصلت عليه - فيديو
-
ابنة أصالة نصري تتحدث عن معاناة عائلتها في ظل حكم الأسد