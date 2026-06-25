الخميس 2026-06-25 11:31 ص

مذيعة MTV كريستينا نخلة تتلقى عرض زواج مفاجئاً - فيديو

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كريستينا نخلة
 
الخميس، 25-06-2026 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   قالت مذيعة النشرة الفنية في قناة MTV كريستينا نخلة "نعم" لحبيبها الدكتور جون ورّاق، خلال عرض زواج رومانسي ومفاجئ أقامه لها.

وأعلنت كريستينا موافقتها وسط أجواء مميزة، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن كريستينا نخلة اختصاصية في علم النفس، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2022، وتعمل حالياً مذيعة في قناة MTV.

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