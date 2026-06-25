مذيعة MTV كريستينا نخلة تتلقى عرض زواج مفاجئاً - فيديو

وأعلنت كريستينا موافقتها وسط أجواء مميزة، في خطوة لاقت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن كريستينا نخلة اختصاصية في علم النفس، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2022، وتعمل حالياً مذيعة في قناة MTV.
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