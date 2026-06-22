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مرام علي تكشف أسراراً لأول مرة عن حياتها الخاصة - فيديو

شصبي
مرام علي
 
الإثنين، 22-06-2026 02:28 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة مرام علي عن جوانب من حياتها الشخصية خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"، حيث تحدثت عن طفولتها المشاكسة، وكشفت لأول مرة خضوعها لعملية تجميل في الأنف وصفتها بغير الناجحة.

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كما تطرقت إلى معاناة أسرتها مع أزمة صحية مرت بها شقيقتها الصغرى، مؤكدة قوة علاقتها بعائلتها، ونفت في الوقت نفسه الشائعات المتداولة حول زواجها، مشددة على أنها لم تتزوج حتى الآن.


وتحدثت مرام علي أيضاً عن تجربتها مع الشعور بالظلم، مؤكدة أن هذه التجارب ساهمت في تقوية شخصيتها، كما أعلنت انتهاءها من تصوير دور ضيفة شرف في فيلم "الحارس" إلى جانب هاني سلامة.

 

 
 


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