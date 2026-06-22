مرام علي تكشف أسراراً لأول مرة عن حياتها الخاصة - فيديو

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة مرام علي عن جوانب من حياتها الشخصية خلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"، حيث تحدثت عن طفولتها المشاكسة، وكشفت لأول مرة خضوعها لعملية تجميل في الأنف وصفتها بغير الناجحة.

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كما تطرقت إلى معاناة أسرتها مع أزمة صحية مرت بها شقيقتها الصغرى، مؤكدة قوة علاقتها بعائلتها، ونفت في الوقت نفسه الشائعات المتداولة حول زواجها، مشددة على أنها لم تتزوج حتى الآن.