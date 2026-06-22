مرام علي تكشف أسراراً لأول مرة عن حياتها الخاصة - فيديو

كما تطرقت إلى معاناة أسرتها مع أزمة صحية مرت بها شقيقتها الصغرى، مؤكدة قوة علاقتها بعائلتها، ونفت في الوقت نفسه الشائعات المتداولة حول زواجها، مشددة على أنها لم تتزوج حتى الآن.
وتحدثت مرام علي أيضاً عن تجربتها مع الشعور بالظلم، مؤكدة أن هذه التجارب ساهمت في تقوية شخصيتها، كما أعلنت انتهاءها من تصوير دور ضيفة شرف في فيلم "الحارس" إلى جانب هاني سلامة.
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