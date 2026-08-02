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مروان خوري يكشف موقفه من التعاون مع فضل شاكر - فيديو

سشبي
فضل شاكر و مروان خوري
 
الأحد، 02-08-2026 08:20 ص

الوكيل الإخباري-   حسم الفنان اللبناني مروان خوري موقفه من التعاون مع فضل شاكر، مؤكداً عدم وجود أي مشروع فني يجمعهما حالياً، معرباً عن أمله في التعاون معه مستقبلاً.

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وقال خوري: "أبارك لفضل شاكر براءته، وهذا ما كان يجب أن يحدث، وقد تحقق عبر القضاء". وأضاف أن فضل شاكر يستعد لعودته الفنية، مؤكداً أنه والجمهور بانتظار هذه العودة.

 

 
 


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