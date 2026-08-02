مروان خوري يكشف موقفه من التعاون مع فضل شاكر - فيديو

وقال خوري: "أبارك لفضل شاكر براءته، وهذا ما كان يجب أن يحدث، وقد تحقق عبر القضاء". وأضاف أن فضل شاكر يستعد لعودته الفنية، مؤكداً أنه والجمهور بانتظار هذه العودة.
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