مروان خوري يكشف موقفه من التعاون مع فضل شاكر - فيديو

الوكيل الإخباري- حسم الفنان اللبناني مروان خوري موقفه من التعاون مع فضل شاكر، مؤكداً عدم وجود أي مشروع فني يجمعهما حالياً، معرباً عن أمله في التعاون معه مستقبلاً.

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وقال خوري: "أبارك لفضل شاكر براءته، وهذا ما كان يجب أن يحدث، وقد تحقق عبر القضاء". وأضاف أن فضل شاكر يستعد لعودته الفنية، مؤكداً أنه والجمهور بانتظار هذه العودة.