الثلاثاء 2026-03-17 06:57 م

مستجدات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

هاني شاكر
هاني شاكر
 
الثلاثاء، 17-03-2026 10:07 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت السيدة نهلة توفيق، زوجة الفنان هاني شاكر، تفاصيل حالته الصحية الحالية بعد تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور حالته أو فقدانه الوعي. اضافة اعلان


وأكدت الفنانة نادية مصطفى، في بيان نقلته عن السيدة نهلة توفيق، أن الأخبار المتداولة بشأن فقدان الفنان هاني شاكر للوعي لا أساس لها من الصحة، مشددة على أنه لم يتعرض لأي حالة إغماء كما أشيع خلال الساعات الماضية.

وأوضحت أن بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات غير دقيقة حول حالته الصحية، وهو ما تسبب بحالة من القلق بين جمهوره ومحبيه.

وشدد البيان على أن أي شخص يدّعي قربه من أسرة الفنان وينشر معلومات عن حالته الصحية لا يقول الحقيقة، مؤكدة أن ما يتم تداوله على لسان "مصادر مقربة" لا يمت للواقع بصلة.
 
 


