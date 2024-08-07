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مستند بنكي يعيد الجدل حول انفصال شيرين عن حسام حبيب- صورة

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب




 

الأربعاء، 07-08-2024 08:57 ص

الوكيل الإخباري-   كذب مستند بنكي شائعة انفصال الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، التي انتشرت منذ نهاية العام الماضي.

 

وأشار المستند البنكي الذي انتشر عبر منصات إعلامية، إلى أن الفنانة شيرين عبدالوهاب لم تنفصل عن زوجها حسام حبيب، إذ إن التحويل الصادر الأحد الماضي، الرابع من شهر أغسطس/آب، يؤكد أن شيرين عبدالوهاب زوجة للفنان حسام حبيب.

 
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وبين المستند البنكي أن شيرين عبدالوهاب حولت مبلغًا ماليًا وصل إلى 200 ألف دولار أميركي، أي ما يقرب من عشرة ملايين جنيه مصري لحسابه في البنك نفسه مدون عليه تحويل عائلي للزوج، كما أن شيرين لا يحق لها إصدار هذا التحويل إلى حسام حبيب لو لم يكن على ذمتها.

 

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت قد أطلقت استغاثة اليوم الثلاثاء من حسام حبيب، بعد أن اتهمته بالاستيلاء على أموالها وسيارتها، كما أشارت إلى أنه أصبح يسيطر على ابنتها الصغرى "هنا"، في حين نفى حسام حبيب تمامًا هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه سيقاضيها على ما قالته في حقه.

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