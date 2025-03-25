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مستوطنون يعتدون على مخرج الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى"

الأوسكار
الأوسكار
 
الثلاثاء، 25-03-2025 08:17 ص
الوكيل الإخباري-  اعتقل الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، في الضفة الغربية المحتلة، المخرج الفلسطيني حمدان بلال بعد أسابيع من فوز "لا أرض أخرى"، الفيلم الوثائقي الذي شارك في إخراجه، بجائزة أوسكار، وفق شريكه في العمل، المخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام.اضافة اعلان


وروى أبراهام في منشور على منصة إكس أنّ "مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل حمدان بلال، وفي حين كان مصابًا بجروح وينزف، دخل جنود سيارة الإسعاف التي كان قد طلبها واعتقلوه".

وجرى ذلك في قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية، وفق مركز اللاعنف اليهودي، وهو منظمة غير حكومية معارضة للاستيطان.

وأكد أعضاء في هذا المركز أنهم كانوا موجودين في المكان ووثّقوا ما جرى بالفيديو.

وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه بصدد التحقق من هذه المعلومات.

والفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" صُوّر في منطقة مسافر يطا القريبة من سوسيا، وهو يروي قصة شاب فلسطيني يناضل ضد ما تصفه الأمم المتحدة بأنه تهجير قسري لسكان قرى الجوار.

ويتحدّر من مسافر يطا، التي صنّفتها إسرائيل منطقة عسكرية، باسل عدرا، أحد المخرجَين الفلسطينيَّين للفيلم.

وبعد معركة قضائية مطوّلة، أصدرت المحكمة العليا في مايو 2022 قرارًا يعطي الجيش الإسرائيلي الحقّ في تصنيف مسافر يطا منطقة عسكرية، مما يفسح المجال أمام طرد سكان ثماني قرى يريد الجيش إقامة معسكر رماية فيها.

سكاي نيوز
 
 
gnews

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