مسرح أرتيمس في جرش يستضيف فرقة "درم جام"

واستخدمت الفرقة الموسيقية كوسيلة لتعزيز الترابط والتشاركية بين الأفراد، وتسليط الضوء على الأمور الصديقة للبيئة.
وشملت العروض مشاركة عدد من الطلبة الجدد الذين انضموا مؤخرًا إلى الفرقة، مما أضاف بُعدًا جديدًا ومميزًا للأداء.
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