مسرح أرتيمس في جرش يستضيف فرقة "درم جام"

الوكيل الاخباري - شاركت فرقة "درم جام" التابعة لمركز زها الثقافي بمجموعة من العروض الموسيقية على مسرح أرتيمس ضمن فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون.

وقدمت الفرقة عروضها الموسيقية التي تمزج بين الأنماط التقليدية والحديثة، معتمدة بشكل رئيسي على الطبول والإيقاعات العربية والغربية، ما خلق تجربة موسيقية حية ومميزة للجمهور.



واستخدمت الفرقة الموسيقية كوسيلة لتعزيز الترابط والتشاركية بين الأفراد، وتسليط الضوء على الأمور الصديقة للبيئة.