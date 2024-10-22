مسلسلات تعود بأجزاء جديدة في رمضان 2025

الوكيل الإخباري- قبل أشهر قليلة من انطلاق موسم رمضان 2025، يُسارع صُناع الأعمال الدرامية لإنجاز تحضيراتهم والانتهاء من تصوير أعمالهم، لحجز مقعد على خريطة الموسم الأهم لعرض المسلسلات والأعمال الفنية.

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إلى جانب الأعمال الجديدة التي يعود بها عدد من النجوم بعد غياب طويل، مثل منى زكي وريهام عبدالغفور ودنيا سمير غانم وظافر العابدين وأحمد أمين، هناك أيضًا مجموعة من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، ويتطلع الجمهور بشغف لعرض الجزء الثاني منها.



مسلسلات تواصل أحداثها في رمضان 2025



أشغال شقة 2

يعد مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد وأسماء جلال من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير خلال موسم رمضان الماضي. تميز المسلسل بعرضه الكوميدي الجذاب، والحبكة المحبوكة التي ربطت بين الحلقات. كما اعتمد على مشاركة عدد من ضيوف الشرف الذين أضفوا لمسة مميزة، ومن أبرزهم انتصار، وإنعام سالوسة، ونهى عابدين، ومي كساب، وإنجي وجدان.



ويُنتظر عرض الجزء الثاني من "أشغال شقة"، الذي يُشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين مثل شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، ومحمد عبد العظيم. والمسلسل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.



العتاولة 2

قرر صناع مسلسل "العتاولة"، الذي نال جماهيرية كبيرة في رمضان 2024، من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، تقديم جزء ثانٍ من العمل ويواصلون التحضير له.



والجديد في الموسم الثاني أن الفنانة فريدة سيف النصر ستغيب عن العمل، فيما ستحل الفنانة فيفي عبده في دور مُختلف. المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.



من المسلسلات المنتظر عرضها في رمضان 2025 الجزء الثاني من مسلسل "جودر" للفنان ياسر جلال، ونور، وياسمين رئيس، وإخراج إسلام خيري. ومن المقرر أن تُصور أسرة العمل في مناطق القاهرة القديمة مثل شارع المعز.



كامل العدد 3

بعد نجاحه على مدار موسمين، يستعد صناع مسلسل "كامل العدد" لتقديم جزء ثالث، إذ يُجرى حاليًا معاينة أماكن التصوير وإبرام التعاقدات مع شخصيات جديدة ستظهر في هذا الجزء.



والمسلسل من بطولة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة، وهو من نوعية الأعمال التي تعرض على مدى 15 حلقة فقط.



المداح 5

على مدار 4 مواسم، حقق مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال نجاحًا كبيرًا واستقطب جمهورًا واسعًا بفضل قصته المثيرة التي تمزج بين التشويق والرعب.



ومن المقرر أن يُنافس العمل بجزء خامس خلال رمضان المقبل، وقد انضم الفنان خالد الصاوي لأبطال المسلسل، ويُجسد دور شيطان، فيما يُشارك الفنان فتحي عبدالوهاب في الموسم الخامس كضيف شرف.