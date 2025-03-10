مسلسلات خليجية في رمضان 2025: الأكثر مشاهدة والأكثر جذباً للجمهور

الوكيل الإخباري- مع بداية شهر رمضان المبارك، تشهد الشاشات الخليجية تنافساً حاداً بين الأعمال الدرامية التي تتسابق لجذب أنظار المشاهدين. مسلسلات رمضان لهذا العام، تصدرت محركات البحث وحققت شهرة واسعة بفضل حبكاتها المشوقة التي تجمع بين الدراما العائلية والكوميديا الاجتماعية والتشويق. المخرجون والمؤلفون لهذا الموسم قدموا أعمالاً مليئة بالإبداع، سواء في النصوص العميقة أو في الطرح الجريء لقضايا المجتمع الخليجي. إليكم أبرز المسلسلات الخليجية التي خطفت الأنظار في رمضان 2025:

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1. شباب البومب 13

يستمر مسلسل "شباب البومب" في موسمه الثالث عشر كأحد أبرز الأعمال الكوميدية الاجتماعية السعودية، حيث يقدم مواقف طريفة وقضايا شبابية في إطار فكاهي، مما يجعله محط اهتمام مختلف الفئات العمرية.



2. شارع الأعشى

مأخوذ عن رواية "غراميات شارع الأعشى" للكاتبة بدرية البشر، يروي المسلسل قصة "عزيزة" التي تستعيد ذكريات شبابها وتخوض معارك الحب والطموح في مجتمع يشهد تحولات جذرية، مع تسليط الضوء على قضايا التمرد.



3. وحوش

يأخذ مسلسل "وحوش" الجمهور في رحلة مثيرة لاستعراض أشهر الجرائم التي حدثت في الكويت، حيث يروي كل حلقة جريمة حقيقية من الجرائم التي أثارت الرأي العام الكويتي، مع التركيز على تفاصيل هذه الجرائم وتأثيراتها.



4. يوميات رجل عانس

مسلسل "يوميات رجل عانس" مستوحى من رواية "مذكرات رجل سعودي عانس"، ويركز على قصة "عبدالله" الذي يواجه تحديات في البحث عن شريكة حياته في مرحلة متأخرة من عمره، مما يعكس واقعاً اجتماعياً مليئاً بالتحديات الشخصية والعائلية.



5. عمتي نوير

يحكي المسلسل قصة "نوير" التي تخوض تحديات كبيرة بعد وفاة والدها، حيث ترك لها عبء تنفيذ وصيته المتعلقة بثروة ضخمة. تطلب منها الوصية أن تخفي سر هذه الثروة عن العائلة الطامعة في المال، مما يخلق صراعات داخل العائلة.



6. بيت حمولة

يركز مسلسل "بيت حمولة" على عائلة كبيرة تعيش تحت سقف واحد لكنها مليئة بالصراعات والأسرار، حيث تحاول الجدة المسيطرة إعادة ترتيب الأمور في الأسرة المتنازعة على السلطة والثروات. يقدم المسلسل صورة عن التوترات العائلية والمشاكل الاجتماعية داخل العائلات الخليجية.



7. أم أربعة وأربعين

يتناول مسلسل "أم أربعة وأربعين" قصة ثماني نساء في العقد الرابع من العمر، يعشن تحديات الحياة المختلفة من زواج وطلاق وأمومة وخيانة زوجية. المسلسل يجسد قصصهن بشكل اجتماعي كوميدي، مما يجعله محط اهتمام العديد من المشاهدين في رمضان 2025.



كل هذه الأعمال الدرامية تمثل جزءًا من التنافس الشديد في رمضان 2025، حيث تحاول كل منها ترك بصمة خاصة بها من خلال تقديم محتوى هادف وجاذب للجمهور الخليجي والعربي بشكل عام.