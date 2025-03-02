مسلسلات رمضان 2025: أبرز الأعمال المنتظرة في النصف الثاني من الشهر

الوكيل الإخباري- مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان، تزداد الإثارة والترقب لعرض المسلسلات التي تحمل في طياتها مزيجًا من القضايا الاجتماعية، الجريمة، الإثارة، الكوميديا، الرومانسية، التشويق، والتاريخ. وفي هذا السياق، رصدنا أبرز المسلسلات التي ستُعرض ابتداءً من 15 رمضان.

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1. عايشة الدور من أبرز المسلسلات المنتظرة، عايشة الدور، الذي يعرض حصريًا على قناة ON. بطولة النجمة دنيا سمير غانم، يجسد المسلسل قصة "عايشة"، سيدة مطلقة وأم لطفلين، تدفعها الظروف للعودة إلى الجامعة لتتولى مكان ابنة شقيقتها التي تعرضت لحادث. ويُعد العمل كوميديًا اجتماعيًا يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها في حياتها اليومية. يشارك في المسلسل كل من محمد ثروت، محمد كيلاني، وفدوى عابد.



2. الغاوي مسلسل الغاوي الذي يعرض أيضًا على قناة ON ومنصتي Watch It و"يانغو بلاي"، يعيد أحمد مكي للدراما بتجربة جديدة ومؤثرة، حيث يظهر في دور "شمس نصر العدوي"، شاب فقد والديه في سن مبكرة وتعرض لعدد من الظروف الصعبة. يدور المسلسل حول حياته بعد انفصاله عن زوجته واختطاف ابنه، مما يدفعه لمواجهة عصابة تحاول إعادته إلى عالم الجريمة. يشارك في العمل عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل، وأحمد بدير.



3. ظلم المصطبة المسلسل الاجتماعي ظلم المصطبة، الذي يعرض على قناتي DMC والحياة، يستعرض قصة اجتماعية تتعلق بالعادات والتقاليد السائدة في بعض الأرياف المصرية بعيدًا عن القوانين. يشارك في المسلسل نخبة من الفنانين مثل إياد نصار، ريهام عبدالغفور، وفتحي عبدالوهاب.



4. حسبة عمري تتناول النجمة روجينا في مسلسل حسبة عمري قصة "هند"، التي تدخل في صراعات مع زوجها "عمرو عبدالجليل"، بعد أن يطردها من المنزل وتقرر اللجوء إلى القضاء للحصول على نصف ممتلكاته. يشارك في المسلسل نادين، محمود البزاوي، ورانيا فريد شوقي.



5. لام شمسية مسلسل لام شمسية يعرض حصريًا على قناة DMC، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، ويسرا اللوزي. يناقش المسلسل عددًا من القضايا الاجتماعية مثل التحرش والتعدي على الأطفال في إطار درامي مع تقديم مشاهد من التشويق والإثارة.



6. شباب امرأة مسلسل شباب امرأة، المأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب، والذي يعرض على قناتي ON وCBC، يعيد غادة عبدالرازق للدراما في شخصية مركبة مستوحاة من الفيلم الذي حمل نفس الاسم عام 1956. يشارك في المسلسل يوسف عمر، محمود حافظ، ومحمد محمود.



7. قهوة المحطة مسلسل قهوة المحطة الذي يعرض على قناتي ON وCBC، هو مسلسل جريمة يشهد وكيل نيابة شاب وهو يحقق في جريمة قتل غامضة بمحطة قطار. يتورط وكيل النيابة في مواجهة الأدلة والحدس الشخصي للعثور على القاتل. يشارك في المسلسل أحمد غزي، بيومي فؤاد، وهالة صدقي.



هذه المسلسلات تتنوع بين الدراما الاجتماعية، الكوميدية، والجريمة، لتقدم تجربة درامية غنية تجذب المتابعين في النصف الثاني من شهر رمضان.