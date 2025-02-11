مسلسلات عربية تخرج من سباق دراما رمضان 2025 مبكرا

الوكيل الإخباري- بدأت مسلسلات رمضان 2025 في سباق مبكر، حيث كان من المقرر عرض العديد منها خلال هذا الموسم، ولكن بعد فترة من الترويج والإعلان، تم الإعلان عن تأجيلها إلى العام المقبل، لأسباب مختلفة ومتنوعة.

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مسلسل "الكينج" لمحمد عادل إمام كان أحد أبرز الأعمال التي تقرر تأجيلها، وكان من المتوقع عرضه في 15 حلقة. ووفقًا لما ذكره مؤلف المسلسل محمد صلاح العزب، فإن ضخامة العمل، الذي يتطلب تصوير مشاهد في دول أجنبية عدة، أدت إلى تأجيله. وأوضح العزب أن التحضير للعمل يحتاج إلى مزيد من الوقت لضمان جودته، مشيرًا إلى أنهم يأملون في عرضه في رمضان 2026.



أما مسلسل "بمية الدهب" للفنانة هيفاء وهبي، الذي كان من المفترض أن يُعرض في 30 حلقة ويجمع بين الأكشن والتشويق، فقد تقرر تأجيله بسبب تأخر كتابة السيناريو. وأوضح مؤلف المسلسل، الفنان تامر عبد المنعم، أنه لم يكن قد انتهى من كتابة الحلقات المتبقية بسبب ضيق الوقت، مما جعلهم يقررون تأجيله حتى يكتمل السيناريو بشكل مناسب.



وفي نفس السياق، قررت الفنانة ياسمين رئيس تأجيل مسلسلها الجديد "قتل اختياري" بسبب انشغالها في تصوير مسلسلات أخرى، منها "رقم سري" بالإضافة إلى المسلسلين الآخرين اللذين سيُعرضان في رمضان 2025، وهما "جودر 2" مع ياسر جلال و"منتهي الصلاحية" مع محمد فراج.



الفنان يحيى الفخراني قرر هو الآخر تأجيل مسلسله "الأستاذ" إلى العام المقبل، ليتمكن من دراسة العمل بشكل دقيق مع المخرج ماندو العدل. وأوضح المنتج جمال العدل أن التأجيل يعود إلى عدم اكتمال كتابة السيناريو وعدم التأكيد على شراء المشروع من قبل الجهة المعنية.



ومن جهة أخرى، تسببت الأحداث الأخيرة في سوريا في تأجيل عرض المسلسل الجديد "مطبخ المدينة" للفنانة سلافة معمار والمخرجة رشا شربتجي. وعبرت سلافة في تصريح تلفزيوني عن أن هذا التأجيل يُعد فرصة لإعادة النظر في نص العمل وتحديثه بما يتناسب مع التغيرات الحالية في الوضع السوري.



أما مسلسل "قصي خولي" و"نور الغندور" فقد تم تأجيله أيضًا بسبب تأخر تصويره وتعديل بعض تفاصيل القصة حتى لا تتشابه مع مسلسلات درامية تم عرضها مؤخرًا.



الناقدة الفنية ماجدة موريس أكدت أن خروج بعض المسلسلات من سباق رمضان ليس أمرًا جديدًا، بل هو أمر معتاد في عالم الدراما. ورأت أن تأجيل عرض هذه الأعمال يمكن أن يكون أفضل، حيث يمنحها فرصة أكبر للمتابعة والتفاعل من الجمهور بعيدًا عن الضغط الكبير الذي يصاحب الموسم الرمضاني.

كما أشارت إلى أن صناع الدراما يحتاجون إلى البدء في التحضير لأعمالهم في وقت مبكر، بعد نهاية شهر رمضان لعام 2025، لتفادي ضيق الوقت الذي يعانون منه سنويًا.



بناءً على ذلك، أصبح من الواضح أن التأجيلات المتتالية لمسلسلات رمضان 2025 تأتي نتيجة لعدة عوامل، منها ضرورة التحضير الجيد للعمل والظروف الخاصة بكل مشروع، مما قد يجعل موسم الدراما الرمضانية لهذا العام أكثر تنوعًا وأقل ازدحامًا.