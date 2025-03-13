مسلسلات مُنتظرة في النصف الثاني من رمضان

الوكيل الإخباري- تشهد دراما رمضان 2025 في النصف الثاني من الشهر الكريم مجموعة من المسلسلات المتنوعة التي تجمع بين التشويق والإثارة، الكوميديا، الرومانسية، والقضايا الاجتماعية.

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ورغم أن المسلسلات ذات الـ15 حلقة قد تسيطر على الموسم، إلا أن هناك العديد من الأعمال التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر، مع وجود نجوم كبار مثل أحمد مكي، دنيا سمير غانم، وأمينة خليل.



1. مسلسل "الغاوي"

ينتظر عشاق الدراما مسلسل "الغاوي" الذي يُعرض حصريًا على قناة ON ومنصتي Watch It و"يانغو بلاي". بطولة أحمد مكي، ويخوض في هذا العمل تجربة درامية جديدة ومؤثرة، حيث يجسد شخصية شاب فقد والديه في صغره ويواجه تحديات كبيرة في حياته. وتدور الأحداث حول انفصاله عن زوجته واختطاف ابنه، ما يجعله يتورط في صراعات مع عصابة تحاول سحبه مرة أخرى إلى عالم الجريمة.



2. مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

من الأعمال التي أثارت الجدل قبل عرضها، يأتي مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، من بطولة عصام عمر. تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يلعب عصام عمر دور "محمد"، المهندس الذي يعيش حياة روتينية ويجد نفسه في علاقة حب مع فتاتين في الوقت ذاته، ما يسبب له العديد من المشاكل. المسلسل يُعرض على قناة MBC مصر في 15 مارس.



3. مسلسل "عايشة الدور"

يعد مسلسل "عايشة الدور" الذي تقوم ببطولته دنيا سمير غانم واحدًا من الأعمال المنتظرة في النصف الثاني من رمضان. المسلسل يُعرض حصريًا على قناة ON، وتؤدي فيه دنيا سمير غانم شخصية سيدة مطلقة تعود إلى الجامعة وتحل محل ابنة شقيقتها في إطار كوميدي اجتماعي مليء بالتشويق.



4. مسلسل "ظلم المصطبة"

من المقرر أن يُعرض مسلسل "ظلم المصطبة" على قناتي DMC والحياة، حيث يدور في إطار اجتماعي عن العادات والتقاليد السائدة في بعض الأرياف المصرية. يشارك في العمل إياد نصار، ريهام عبدالغفور، وفتحي عبدالوهاب.



5. مسلسل "حسبة عمري"

يأتي مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا، والذي يروي قصة امرأة تخوض صراعات قانونية بعد طردها من منزلها من قبل زوجها، لتبدأ معركة من أجل حقوقها. من المتوقع أن يُعرض المسلسل على قناتي DMC وCBC بدءًا من 16 مارس.



6. مسلسل "لام شمسية"

يعد مسلسل "لام شمسية" من الأعمال الاجتماعية المميزة التي يتوقع لها النجاح هذا الموسم، حيث يناقش قضايا مثل التحرش والتعدي على الأطفال. المسلسل يُعرض على قناة DMC، ويشارك فيه أمينة خليل وأحمد السعدني.



7. مسلسل "شباب امرأة"

يُعرض مسلسل "شباب امرأة" الذي تقوم ببطولته غادة عبدالرازق، على قناتي ON وCBC. المسلسل مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب، وهو عمل اجتماعي درامي يتناول قضية المرأة والصراع الداخلي.



8. مسلسل "قهوة المحطة"

يتم عرض مسلسل "قهوة المحطة" على قناتي ON وCBC، ويجمع بين الإثارة والتشويق حيث يدور حول جريمة قتل غامضة تحدث في محطة قطار، ويكلف وكيل نيابة شاب بحل اللغز.



9. مسلسل "منتهي الصلاحية"

يأتي مسلسل "منتهي الصلاحية" في النصف الثاني من رمضان، حيث يناقش قضية القمار والمراهنات الإلكترونية التي تهدد حياة الشباب. المسلسل من بطولة محمد فراج وياسمين رئيس، ومن المقرر أن يُعرض على قناة "MBC مصر" ومنصة "شاهد" في 15 رمضان.



تستمر مسلسلات النصف الثاني في جذب الأنظار، وتحمل العديد من القصص المثيرة التي تتراوح بين دراما اجتماعية، قضايا إنسانية، وجريمة، مما يضمن للمشاهدين تجربة درامية مليئة بالإثارة والتشويق.

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