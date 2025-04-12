مسلسل آسر الحلقة 9.. رستم يستعيد حريته بعد سنوات خلف القضبان

الوكيل الإخباري- تواصل ردود الفعل القوية من الجمهور تجاه أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "آسر"، بعد المشهد المؤثر الذي جمع آسر بوالدته الكفيفة، والتي شعرت بوجوده بمجرد دخوله المنزل، رغم عدم قدرتها على رؤيته. اللحظة التي طغت عليها العاطفة والصمت المؤلم، لامست قلوب المشاهدين وأثارت تعاطفًا واسعًا.

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وقد انهالت التعليقات على منصات التواصل، حيث كتب أحد المتابعين: "ما راح أتخطى كيف أمه عرفت وحست بوجوده من ريحته بس هو ما يقدر يروح لها.. مشهد أثر فيني جدًا 😭❤️‍🩹"، فيما وصف آخر المسلسل بأنه "آسر على اسمه"، مشيدًا بجمال الطرح وقوة الأداء.



المشهد سلط الضوء على التوازن الجميل بين الحوارات الهادئة والأداء الصامت المعبر، حيث أجمع الجمهور على أن باسل خياط قدّم أداءً استثنائيًا، حتى أن البعض اعتبر أن بإمكانه التأثير حتى من دون نطق كلمة واحدة.



فيما رأت إحدى المتابعات أن المسلسل "عبقرية أداء تُدرّس، بعيدًا عن كونه مقتبس أو لا، التمثيل خطير والممثلين السوريين واللبنانيين عاملين حالة فنية مبهرة".



"آسر" يواصل جذب الأنظار بقصته المؤثرة، وإيقاعه الإنساني العميق، ويبدو أنه في طريقه ليكون أحد أبرز أعمال الموسم الحالي على مستوى الدراما العربية.