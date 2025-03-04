مسلسل 'البطل' الحلقة الرابعة: تصاعد الأحداث وتحديات مصيرية

الوكيل الإخباري- منذ بداية عرضه في الموسم الرمضاني 2025، جذب مسلسل "البطل" قلوب المشاهدين، بفضل قصته الحزينة التي تسلط الضوء على الواقع السوري خلال فترة الحرب. الحلقة الرابعة من المسلسل تأخذ منحنى درامي مثير، حيث تتصاعد الأحداث بشكل يعقّد مصائر الشخصيات الرئيسية، فرج الدشت (محمود نصر) و راما (رسل الحسين)، اللذين يواجهان تحديات قد تغيّر حياتهما وحياة من حولهما.

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فرج الدشت بين الظلم والأمل

تسلّط الحلقة الضوء على شخصية فرج الدشت، الذي يجد نفسه في موقف محرج داخل منزل الأستاذ يوسف، حيث يتلقى توبيخًا قاسيًا على تصرفاته رغم أن نيّته كانت إنقاذ طفل رضيع من خطر وشيك. هذا الموقف يتركه محبطًا، لكنه يجعله يراجع نفسه ويبدأ في التفكير بجدية في مستقبله وحياته. ولكن الأمور تنقلب لصالحه بعد حدث سعيد يعيد له الأمل ويجعله يشعر أن حلمه بات قريبًا من التحقق.



طلب الزواج الذي أشعل الأزمة

تتخذ الأحداث منحنى دراميًا جديدًا عندما يتوجه فرج مع الأستاذ يوسف إلى منزل عائلة راما لطلب يدها للزواج، إلا أن الرد يأتي صادمًا. ترفض عائلة راما زواجه بشكل قاطع، ليس فقط بسبب عدم ملاءمته في نظرهم، بل بسبب خلفيته الاجتماعية، حيث يعيّرونه بأصله ووالدته التي تعمل في تغسيل الموتى. كما يذكّرونه بأنه وُلِد داخل السجن. هذه الإهانة العلنية تغضب فرج بشدة، وتجعله يشعر بالاحتقار من أهل قريته، ما يدفعه لطلب من والدته التوقف عن العمل الذي يراه مصدرًا للعار في نظر الآخرين.



قرار صادم من عائلة راما

ومع قرب نهاية الحلقة، تُفاجئ عائلة راما ابنتها بقرار صادم: إجبارها على الزواج من شخص آخر. هذا القرار يدفع راما إلى اتخاذ خطوة جريئة، وهي الهروب من المنزل بحثًا عن الحرية. لكن عندما تكتشف عائلتها الأمر، تنفجر الأوضاع، ليبدأ أخواها في التوجه نحو منزل فرج غاضبين، مما ينبئ بصراع جديد قد يتفجر في الحلقة الخامسة.



تستمر الأحداث في تصعيد درامي مشوق، ما يجعل من مسلسل "البطل" واحدًا من الأعمال التي لا يمكن للمشاهدين التوقف عن متابعتها.