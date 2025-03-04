مسلسل 'العتاولة 2' الحلقة الرابعة: صراع قوي وتحولات درامية تشعل السوشال ميديا

الوكيل الإخباري- بعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "العتاولة 2"، تصدّر المسلسل ترند السوشال ميديا بفضل الأحداث المتسارعة والانقلاب الكبير في مصير الشخصيات. شهدت الحلقة تفاعلاً واسعًا من المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالتطورات، حيث أكد البعض أن "العتاولة 2 هيكسر الدنيا"، فيما وصف آخرون مشاهد باسم سمرة مع فيفي عبده بـ "المضحكة" والمليئة بالتشويق.

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أحداث الحلقة الرابعة: التحديات تتزايد

في بداية الحلقة، يظهر نصار (أحمد السقا) في موقف صعب بعد اكتشافه مرض ابنته، ليشعر بالقلق الشديد على صحتها. يتورط في هذا الوضع كل من خضر (طارق لطفي) و شادية (مريم الجندي)، حيث يدرك الجميع أن العلاج يحتاج إلى مبلغ كبير من المال، وهو ما يجعلهم في وضع معقد. المفاجأة أن عيسى الوزان (باسم سمرة) يصبح جزءًا من المعادلة، حيث يُكتشف أنه على دراية بالمشكلة.



في محاولة لإيجاد حل، يقترح خضر العودة للعمل مع عيسى الوزان لتأمين تكاليف علاج ابنة نصار، وهو ما توافقت عليه حنة (زينة) لضمان العلاج. إلا أن هذه الفكرة تتسبب في خلاف حاد بينها وبين نصار، مما يضيف توترًا جديدًا بين الشخصيات. في هذه الأثناء، تتوجه شديدة (فيفي عبده) إلى حنة عارضةً عليها المساعدة المالية، ليزيد الوضع تعقيدًا.



عيسى الوزان وفكرة التلاعب

في مشهد آخر، يتوجه عيسى الوزان (باسم سمرة) إلى عدولة (نسرين أمين) في محاولة لكسب ثقتها، مما يفتح بابًا للعديد من التحولات في القصة. كما يدور حديث بين عيسى الوزان و جيجي (ثراء جبيل) حول الحقيقة الكاملة عن خضر وزواج أختها.



وفي الوقت ذاته، يحتاج نصار إلى المال بشكل عاجل، فيتفق مع خضر على عدم الوثوق بـ عيسى الوزان، ويشدد على ضرورة "مباغتته بخطوة" لمنعه من التفوق عليهم. بعدها يتوجه نصار و خضر إلى عيسى الوزان لمناقشة تفاصيل عملية جديدة.



الصراع بين الشخصيات

يستمر الصراع بين نصار و خضر من جهة، و عيسى الوزان من جهة أخرى، ليزيد من وتيرة الأحداث التشويقية في الجزء الثاني من المسلسل. يظهر المسلسل بوضوح كيف يسعى كل طرف لفرض سيطرته في صراع متواصل مليء بالتحديات والتقلبات.



قصة مسلسل العتاولة 2

يتناول المسلسل الصراع بين نصار و خضر و عيسى الوزان، حيث يشتد الصراع في الجزء الثاني مع محاولة كل طرف فرض سيطرته وتهيئة ظروفه لتحقيق مصالحه الشخصية.



أبطال مسلسل العتاولة 2

المسلسل من بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، فيفي عبده، نسرين أمين، هدى الأتربي، ميمي جمال، ومريم الجندي. من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.