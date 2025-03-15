مسلسل المداح 5 الحلقة 16.. عودة رحاب لـ صابر

الوكيل الإخباري- بعد عرض الحلقة 16 من مسلسل "المداح 5"، شهدت منصة X تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، الذين عبروا عن آرائهم حول الأحداث المتصاعدة والتطورات الغامضة في الحكاية.

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تفاعل الجمهور

أثار أحد المتابعين تساؤلات مثيرة حول عروسة المداح، حيث قال: "حاسس اللي هينهي على بنات إبليس العروسة اللي مع المداح.. هما دول سبب فتح البوابة وهتكون سبب قفلها، ولا انتو رأيكوا إيه؟"، بينما أشادت متابعة أخرى بقصة الشيخ جاد، ووصفتها بأنها "حلوة أوي، تفاصيلها وأحداثها مشوقة جدًا!"



أحداث الحلقة 16

بدأت الحلقة بمشاهد فلاش باك، حيث كشفت زوجة جاد الله (حمادة هلال) عن كلمات غامضة أثناء مرضها، مما دفعه لاكتشاف بعض الحقائق التي ستؤثر على مجريات الأحداث.



في الزمن الحاضر، حاولت فحيح (دارين حداد) السيطرة على صابر المداح وسط النيران، لكنه نجح في النجاة بعد هزيمة سعير، أحد أعوان الجن.



في مفاجأة أخرى، ظهرت نتيجة تحاليل صابر المداح التي أكدت إصابته بالوباء، لكن دكتورة فاتن (غادة عادل) أنقذته بمصل اخترعته باستخدام السحر، واكتشف أن الميدالية التي يحملها قد حمتْه من تأثير السحر.



عودة رحاب (هبة مجدي) كانت هي المفاجأة الكبرى في الحلقة، حيث أعادتها منال (دنيا عبد العزيز) وحسن (خالد سرحان) إلى صابر. وعندما رآها، شعرت بالاطمئنان وأخبرته عن معاناتها مع الجن، مما جعله يطلب منها البقاء في المنزل لحمايتها.