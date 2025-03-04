مسلسل 'المداح 5' يثير جدلاً بمشهد غامض عن التنبؤات

المشهد، الذي تضمن تلقي مي كساب ظرفًا من أحمد بدير يحتوي على توقعات صادمة، أثار القلق في نفسها بشأن مصير من يعتمدون على هذه التنبؤات الغامضة.
الجمهور بدأ يربط بين هذا المشهد والتنبؤات التي قدمتها ليلى عبد اللطيف في العديد من البرامج التلفزيونية، حيث كانت ترفض الإفصاح عن مصدر هذه التنبؤات، مشيرة إلى أنها منحة من عند الله. كما نفت بشكل قاطع أن تكون التنبؤات مرتبطة بعلوم الجن أو أي شيء من هذا القبيل.
يُذكر أن مسلسل "المداح 5" يعرض حاليًا في موسم دراما رمضان 2025 وهو آخر جزء من السلسلة الدرامية الشهيرة التي بدأت قبل نحو خمسة أعوام. ويجمع العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، أحمد بدير وآخرين. المسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري ووليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
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