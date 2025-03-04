مسلسل 'المداح 5' يثير جدلاً بمشهد غامض عن التنبؤات

الوكيل الإخباري- أثار مشهد من الحلقة الرابعة لمسلسل "المداح 5" جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن جسدت الفنانة مي كساب دور خبيرة تنبؤات تتلقى توقعاتها من مصدر غامض. في المشهد، الذي جمعها بالفنانين خالد الصاوي وأحمد بدير، اللذين جسّدا شخصيات تنتمي إلى عوالم ما وراء الطبيعة، تم الكشف عن كيفية حصول العرافين على توقعاتهم، من خلال إملاء خبيرة التنبؤات لما تقوله للناس عن المستقبل أثناء ظهورها على شاشات التلفزيون.

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المشهد، الذي تضمن تلقي مي كساب ظرفًا من أحمد بدير يحتوي على توقعات صادمة، أثار القلق في نفسها بشأن مصير من يعتمدون على هذه التنبؤات الغامضة.



الجمهور بدأ يربط بين هذا المشهد والتنبؤات التي قدمتها ليلى عبد اللطيف في العديد من البرامج التلفزيونية، حيث كانت ترفض الإفصاح عن مصدر هذه التنبؤات، مشيرة إلى أنها منحة من عند الله. كما نفت بشكل قاطع أن تكون التنبؤات مرتبطة بعلوم الجن أو أي شيء من هذا القبيل.



يُذكر أن مسلسل "المداح 5" يعرض حاليًا في موسم دراما رمضان 2025 وهو آخر جزء من السلسلة الدرامية الشهيرة التي بدأت قبل نحو خمسة أعوام. ويجمع العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، أحمد بدير وآخرين. المسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري ووليد أبو المجد، ومن إخراج أحمد سمير فرج.