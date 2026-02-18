الأربعاء 2026-02-18 12:23 م

مسلسل "بالحرام" انطلق .. مُفاجآت وأسرار تكشف في الحلقة الأولى

ماغي بو غصن
 
الأربعاء، 18-02-2026 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   عُرضت أمس الثلاثاء الحلقة الأولى من مسلسل "بالحرام" عبر منصة "شاهد" على ان يتم عرضه اليوم الأربعاء عبر شاشة mtv مع بداية شهر رمضان. 

وتبدأ أحداث المسلسل بعرض مسرحي لفرقة "صباح" حيث تسير الأمور بانسيابية إلى أن تتعرض "زينة"، التي تؤدي دورها الممثلة سارة أبي كنعان، لوعكة صحية مفاجئة كادت تهدد بإفشال العرض. 

في لحظة حاسمة، يتدخل "هادي"، ابن شقيقة "صباح" التي تجسدها الممثلة القديرة تقلا شمعون، ويصعد إلى الخشبة بدلًا منها، مقدمًا أداءً لافتًا يحصد إعجاب الجمهور وتصفيقه.




وينتهي العرض بنجاح مستحق، وتعود الفرقة التي تضم جود الممثلة ماغي بو غصن، ماهر الممثل طوني عيسى، ريان الممثل إيلي متري، وطنوس الممثل طارق تميم إلى جانب صباح وزينة وهادي للاحتفال بالنجاح الأول. 

وسط أجواء الاحتفال، تتلقى صباح اتصالًا من وزارة الثقافة لزيارة رسمية في اليوم التالي. تتوجه برفقة طنوس وريان، ليتضح أن الهدف هو تكريمها تقديرا لمسيرتها وعطاءاتها الفنية.

 
 


