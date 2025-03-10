مسلسل سيد الناس: عمرو سعد يكتشف تورط والده في خطف رجل كوري

الوكيل الإخباري- في الحلقة الثامنة من مسلسل سيد الناس، اكتشف الجارحي (الذي يلعب دوره عمرو سعد) سرًا جديدًا يتعلق بوالده "رشدي أبو العباس" (خالد الصاوي). بعدما قام الجارحي بتحرير والد "سعفان" (صلاح عبد الله) من احتجازه، اكتشف أن والده كان متورطًا في اختطاف رجل كوري الجنسية. في محاولة للتواصل مع الرجل الكوري، اضطر الجارحي لاستخدام "جوجل ترانسليت" بسبب حاجته لترجمة ما يحدث.

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أحداث الحلقة 8 من مسلسل سيد الناس

في مشهد مثير وكوميدي في الوقت ذاته، يكشف الرجل الكوري للجارحي تفاصيل جديدة. يخبره أن "رشدي" كان يتحدث الكورية بطلاقة، وأنه لم يكتفِ باختطافه فقط، بل سرق منه أيضًا ألماسة تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار خلال صفقة أسلحة، بل وصل الأمر إلى قتل صديقه. لكن المفاجآت لم تنتهِ هنا، إذ أوضح الرجل الكوري أن هنالك زعيمًا خطيرًا يعمل لصالحه، وعندما يكتشف ما حدث، فإنه لن يتردد في الانتقام وسيتخذ خطوات عنيفة ضدهم.



أبطال مسلسل "سيد الناس"

يشارك في بطولة العمل عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، منة فضالي، نشوى مصطفى، بشرى، أحمد فهيم، أحمد زاهر، وأحمد رزق. المسلسل من تأليف خالد صالح وإخراج محمد سامي.



مواعيد عرض المسلسل

يُعرض مسلسل "سيد الناس" يوميًا في تمام الساعة 11 مساءً على قناة MBC مصر، كما يعرض على قناتي MBC مصر دراما وMBC مصر 2، بالإضافة إلى توفره على منصة "شاهد" الرقمية.