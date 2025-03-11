مسلسل 'سيد الناس' يواصل تصدر الترند بعد مشهد الجباس القوي في الحلقة 11

أحداث الحلقة 11 من مسلسل "سيد الناس"
في الحلقة 11 من المسلسل، يكتشف الجارحي (عمرو سعد) أن سناء (سلوى عثمان) تعرف برهان باشا، حيث يتساءل عن طبيعة علاقتهما. لكن سناء تنكر معرفتها به، قائلة: "هما كام مرة بس اللي المعلم اتكلم فيهم من تليفوني.. لكن أنا أبقى مين عشان أعرف كل ده". ومع ذلك، يقرر الجارحي التحقق بنفسه من هاتفها ليكتشف أنها تعرف كل من برهان ومحسن ضاحي.
من جهة أخرى، يشهد المسلسل تصاعدًا في العلاقات بين الشخصيات، حيث يختلف أدهم (يوسف رأفت) وميادة (ملك زاهر) بعد تصرفات الجباس (أحمد زاهر). وفي تطور آخر، تشعر علية بالتعب أثناء وجودها في المحل وتكتشف عدم اكتمال حملها.
في مشهد مثير، يجتمع عفيفي (أحمد رزق) ومجدي (أحمد فهيم) مع عبد الحميد (كمال أبو رية) لمناقشة صفقة كبيرة. يعلم عبد الحميد أن زكريا قال إنه تحدث عن المفتاح، ووعدهم بأن لديهم 7 مليون دولار مقابل الحصول على المفتاح. يتضح أن المفتاح يتعلق بخزنة بنك تحتوي على ألماس، مما يدفعهم للتواصل مع الجارحي ليكشف لهم المزيد عن الصفقة.
ومع تقدم الأحداث، يتقابل الجارحي مع عبد الحميد الذي يعطه المبلغ المتفق عليه، لكنه يبدأ في الشك في صحة كلامه، ثم يتأكد من خلال ابنه من صحة المعلومات. يتمم الجارحي الاتفاق ويدفع المبلغ إلى برهان، إلا أن برهان يكشف له أنه ما زال له 7 مليون أخرى. يتوجه الجارحي إلى صديق الطويل (محمود قابيل) ليخبره بما حدث، لكن صديق يهدده بسبب عدم إتمام الاتفاق الذي كان قد تم مع والده.
تختتم الحلقة بظهور فتحية (إنجي المقدم) وهي تتجه نحو مجدي، مع علامات واضحة على أنها تنوي أذيته، مما يزيد من إثارة الأحداث في الحلقة المقبلة.
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