مسلسل "سيرة آل الجلالي" يعود للضوء بعد 25 عاماً من عرضه

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمانة العامة لجائزة الكاتب السوري الراحل خالد خليفة للرواية فتح باب الترشح للدورة الثانية، تكريمًا لإرثه الأدبي والدرامي الذي ترك بصمة بارزة في الرواية والدراما السورية.

ويُعد خالد خليفة، الذي توفي قبل عامين بنوبة قلبية مفاجئة، من أبرز كتّاب الدراما، إذ قدّم عشرة مسلسلات ناقشت قضايا اجتماعية في بيئات وحقب زمنية مختلفة. ومن أشهر أعماله المسلسل الحلبي «سيرة آل الجلالي»، الذي عُرض قبل 25 عامًا وقدم صورة غير تقليدية عن مدينة حلب، مسلطًا الضوء على حياة التجار والأثرياء والنخب الثقافية، بعيدًا عن الأعمال التراثية المعتادة.



ولا يزال العمل يحظى بمكانة خاصة في ذاكرة الجمهور، لما قدّمه من معالجة درامية مختلفة لعلاقات المال والأسرة وحياة الفنانين في حلب.