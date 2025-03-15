مسلسل شارع الأعشى الحلقة 15 .. إصابة أم جزاع بوعكة صحية

احتفال عزيزة بنجاحها.. وفرحة لا تكتمل!
تصدرت الفرحة منزل أبو إبراهيم بعد إعلان نجاح عزيزة، التي عبرت عن سعادتها بالرقص على أنغام "وحياة قلبي وأفراحه" لعبدالحليم حافظ، بينما كانت العائلة تشاهد فيلم "السفيرة عزيزة"، ما أثار في نفسها مشاعر خاصة بعدما أهداها الدكتور أحمد شريط الفيديو كهدية.
ولم يتوقف الاحتفال عند هذا الحد، إذ اصطحب الدكتور أحمد وشقيقته سميحة عزيزة ف
لم تحتمل وضحى غياب ابنتها مزنة عن حياتها، فقررت زيارتها برفقة أم إبراهيم بعد فترة من القطيعة منذ زواجها، حيث استقبلتها أم رياض بترحيب حار، في لحظة مليئة بالمشاعر المتضاربة.
أبو إبراهيم يواجه صدمة كبرى!
في سياق آخر، أثناء زيارة ضاري لمنزل أم جزاع للاطمئنان عليها، تعرضت الأخيرة لوعكة صحية مفاجئة، مما استدعى نقلهما إلى المستشفى بمرافقة وضحى وأبو إبراهيم وزوجته. لكن الصدمة الكبرى جاءت عندما رأى أبو إبراهيم ابنته عزيزة وهي تخرج من عيادة الدكتور أحمد، بعد أن كانت تخبره بأنها في منزل الأبلة سميحة لإنهاء إجراءات قبولها بالجامعة!
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