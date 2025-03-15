 
السبت 2025-03-15 01:57 م
 




            

        








    

        

        

            مسلسل شارع الأعشى الحلقة 15 .. إصابة أم جزاع بوعكة صحية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    مسلسل شارع الأعشى
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        12:45 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                 شهدت الحلقة 15 من مسلسل "شارع الأعشى" لحظات مليئة بالبهجة والتوتر، حيث احتفلت عزيزة بنجاحها في الثانوية العامة وسط أجواء الفرح بمنزل أبو إبراهيم، بينما تواجه مزنة مفاجأة غير متوقعة مع زيارة خاصة من والدتها.
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احتفال عزيزة بنجاحها.. وفرحة لا تكتمل!
تصدرت الفرحة منزل أبو إبراهيم بعد إعلان نجاح عزيزة، التي عبرت عن سعادتها بالرقص على أنغام "وحياة قلبي وأفراحه" لعبدالحليم حافظ، بينما كانت العائلة تشاهد فيلم "السفيرة عزيزة"، ما أثار في نفسها مشاعر خاصة بعدما أهداها الدكتور أحمد شريط الفيديو كهدية.

ولم يتوقف الاحتفال عند هذا الحد، إذ اصطحب الدكتور أحمد وشقيقته سميحة عزيزة في جولة بشوارع الرياض، محاولًا التعبير عن مشاعره بطريقته الخاصة من خلال بعض الهدايا الرمزية.
 
مفاجأة مزنة ولقاء غير متوقع
لم تحتمل وضحى غياب ابنتها مزنة عن حياتها، فقررت زيارتها برفقة أم إبراهيم بعد فترة من القطيعة منذ زواجها، حيث استقبلتها أم رياض بترحيب حار، في لحظة مليئة بالمشاعر المتضاربة.

أبو إبراهيم يواجه صدمة كبرى!
في سياق آخر، أثناء زيارة ضاري لمنزل أم جزاع للاطمئنان عليها، تعرضت الأخيرة لوعكة صحية مفاجئة، مما استدعى نقلهما إلى المستشفى بمرافقة وضحى وأبو إبراهيم وزوجته. لكن الصدمة الكبرى جاءت عندما رأى أبو إبراهيم ابنته عزيزة وهي تخرج من عيادة الدكتور أحمد، بعد أن كانت تخبره بأنها في منزل الأبلة سميحة لإنهاء إجراءات قبولها بالجامعة!
 
 et بالعربي
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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