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مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 2: حبس ريهام عبد الغفور في مشهد مؤلم

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مسلسل ظلم المصطبة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري-      في مشهد مؤثر داخل منزل حسن، الذي يجسده الممثل إياد نصار، أوضح الأخير لـ "هند" (التي تجسد شخصيتها الممثلة ريهام عبد الغفور) أنه لم يتركها ليتزوج سيدة إيطالية كما ادعى زوجها "حمادة"، بل كان قد سجن لفترة طويلة. في المقابل، أكدت هند أنها لن تترك زوجها من أجله.

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أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ظلم المصطبة
مع تصاعد الأحداث، ذهب "حمادة" إلى منزل حسن محاولًا تحذيره من الاقتراب من "هند"، لكن المفاجأة كانت عندما شاهدها داخل المنزل. في مشهد مليء بالتوتر، هدد حسن حمادة بعدم التعرض لـ "هند"، وعرض "حمادة" عليه مبلغًا ماليًا مقابل الابتعاد عنها، لكن حسن رفض العرض، مما دفع حمادة إلى تهديده بالسلاح مطالبًا إياه بمغادرة البلاد. ومع ذلك، أكد حسن أنه لن يتنازل عن حقه وسيأخذ أمواله بالقوة.

 

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