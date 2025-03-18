مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 2: حبس ريهام عبد الغفور في مشهد مؤلم

مع تصاعد الأحداث، ذهب "حمادة" إلى منزل حسن محاولًا تحذيره من الاقتراب من "هند"، لكن المفاجأة كانت عندما شاهدها داخل المنزل. في مشهد مليء بالتوتر، هدد حسن حمادة بعدم التعرض لـ "هند"، وعرض "حمادة" عليه مبلغًا ماليًا مقابل الابتعاد عنها، لكن حسن رفض العرض، مما دفع حمادة إلى تهديده بالسلاح مطالبًا إياه بمغادرة البلاد. ومع ذلك، أكد حسن أنه لن يتنازل عن حقه وسيأخذ أمواله بالقوة.
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