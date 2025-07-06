مسلسل على نتفليكس يُحقق 60 مليون مشاهدة في أيام ويتصدر الترند العالمي

رغم ذلك، واجه الموسم الجديد انتقادات لاذعة بسبب تراجع جودة الحبكة، وُصف بعضها بـ"العبثي"، خاصة إدخال حبكة الطفل الفائز، ما أدى إلى انخفاض تقييم الجمهور بنسبة 33% والنقاد بـ14 نقطة.
الموسم يستكمل قصة "Gi-hun" داخل اللعبة الدموية، حيث يتنافس 60 لاعبًا على جائزة مالية ضخمة، في أجواء من التشويق والموت المحتم للخاسرين.
ورغم الجدل، لا يزال العمل يحظى باهتمام واسع وتوقعات بمزيد من الإثارة في الحلقات المقبلة.
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