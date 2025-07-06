مسلسل على نتفليكس يُحقق 60 مليون مشاهدة في أيام ويتصدر الترند العالمي

الوكيل الإخباري- حقق الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مسجلًا أكثر من 60 مليون مشاهدة خلال 3 أيام من طرحه على نتفليكس، ليواصل سلسلة نجاحه بعد أن حقق الموسم الأول 265 مليون مشاهدة، والثاني 192 مليونًا.

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رغم ذلك، واجه الموسم الجديد انتقادات لاذعة بسبب تراجع جودة الحبكة، وُصف بعضها بـ"العبثي"، خاصة إدخال حبكة الطفل الفائز، ما أدى إلى انخفاض تقييم الجمهور بنسبة 33% والنقاد بـ14 نقطة.



الموسم يستكمل قصة "Gi-hun" داخل اللعبة الدموية، حيث يتنافس 60 لاعبًا على جائزة مالية ضخمة، في أجواء من التشويق والموت المحتم للخاسرين.