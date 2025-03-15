 
السبت 2025-03-15 01:57 م
 




            

        








    

        

        

            مسلسل فهد البطل.. أحمد العوضي يواجه تهديدا خطيرا في زفافه!
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                غاىغاى
            
                

                    مسلسل فهد البطل
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        12:24 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  شهدت الحلقة 14 من مسلسل "فهد البطل" أحداثًا نارية بين المواجهات الحاسمة، الخطط الذكية، والصراعات المتشابكة، لتصل الإثارة إلى ذروتها في مشهد زفاف لم يكتمل بسبب مفاجأة صادمة قلبت الأحداث رأسًا على عقب.
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خطة فهد الذكية تثير غضب توفيق التمساح
بعد أن اكتشف عمرو أن رخصة فهد والشاحنة سليمتان، صارحه فهد بأنه يعمل مع توفيق التمساح، كاشفًا أن الشاحنة تعود إليه. لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما اختفت المخدرات لحظة التسليم، مما أشعل غضب توفيق والتاجر. وهنا كشف فهد عن خطته الذكية، حيث أخفى المخدرات داخل إطار الشاحنة وأضاف إليها رائحة النعناع والريحان لخداع كلاب الشرطة، ثم واجه توفيق قائلًا:
"افترض إني كنت وقعت في الكمين!"
 
مؤامرات وصراعات خفية
غلاب وصبحي: بعد أن غرق محصول أرضه بالكامل، أدرك صبحي أن غلاب هو من دبر الأمر لإجباره على تزويج ابنته.
نادر وراوية: حاول نادر التمساح إقناع راوية بالزواج منه سرًا، لكنها رفضت وأكدت أنها تحب رجلًا آخر، غير مكترثة بتهديداته.
عائلة غلاب وآسيا: أثناء توجههم لطلب يد آسيا، تفاجأ الجميع بصراخ من غرفتها، حيث فقدت وعيها بعد تناولها جرعة زائدة من الدواء.
 
زفاف غير مكتمل ونهاية صادمة!
مع بدء حفل زفاف فهد وكناريا وسط أجواء مبهجة، وبمشاركة المطربة رحمة محسن، لم تدم الفرحة طويلًا، حيث اقتحم شوقي الحفل وأطلق النار، معلنًا رفضه للزواج بعد أن أخرجه شامل من السجن.
 
تفاعل الجمهور
حظيت الحلقة بتفاعل واسع عبر منصات التواصل، حيث جاءت بعض التعليقات:
"هو كل لما فهد يفرح في حاجة، تبوظ فرحته؟!"
"مستني حلقة الانتقام بفارغ الصبر!"
"يا عوضي، نجاحك مستحق.. المسلسل حماسي جدًا!"

ترقبوا الحلقة القادمة، حيث يبدو أن المواجهة الحاسمة بين فهد وأعدائه قد اقتربت!
 
et بالعربي
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                غ5
                            
                    
                    

                        
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