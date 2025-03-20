مسلسل فهد البطل الحلقة 19: أحمد العوضي يقترب من الإنتقام

تفاصيل الحلقة:
عاد غلاب إلى المنيا ليواجه وفاء التي تبحث عن أولادها، ويفاجئها بحقيقة صادمة بأنه يعتقد أنهم ماتوا ولا يرغب في الحديث عن هذا الموضوع.
فهد يواصل التحقيق في حادثة راوية ويكتشف سرًا جديدًا يتعلق بشامل، ليقرر الانتقام منه بعد مطاردة عنيفة.
فايزة الشبح تذهب إلى آسيا طلبًا للمساعدة في العثور على ابنها، لكنها تتلقى ردًا صادمًا من آسيا التي تخبرها أنها أصبحت متزوجة ولا تريد العودة للماضي.
في المنيا، يكتشف فهد أن والدته وفاء تزوجت غلاب، ما يزيد من التوتر بينه وبين غلاب الذي يشك في علاقة فهد بوفاء.
ولاء تبدأ في التحقيق داخل غرفة فهد، ليكتشف أنها عثرت على هاتف ضياء، ما قد يفتح بابًا لأسرار جديدة.
في النهاية، يكشف فهد لريس صبحي أنه ابن حماد الجارحي، ليكتشف تفاصيل غامضة قد تغير كل شيء.
المزيد من المفاجآت والتوترات تزداد مع تصاعد الأحداث في الحلقات المقبلة، حيث تقترب اللحظة الحاسمة التي ستغير مصير الجميع.
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