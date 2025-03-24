الإثنين 2025-03-24 03:14 م
 

مسلسل فهد البطل الحلقة 23 ..العوضي يعترف لأمه بـ السر المستخبي

نانا
مسلسل فهد البطل
 
الإثنين، 24-03-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-   في الحلقة 23 من مسلسل "فهد البطل"، تتصاعد الأحداث بشكل درامي. فهد ينقل كناريا إلى المستشفى بعد محاولة إجهاض، ليكتشف وفاة الجنين. كما يتلقى غلاب خبر وفاة عبود، ما يؤدي لفتح تحقيق. تُفاجئ ولاء الجميع بخبر وفاة شوقي في حادث، ما يدخل كناريا ووالدتها في حالة انهيار.

اضافة اعلان

 

فهد يعترف لراوية بسعادته لوفاة الجنين، لكنها تفاجئه بطلبها الزواج من نادر التمساح. فهد يرفض الزواج ويفاجئ نادر بمواجهته. عجيبة تهدد طبيب الصحة بالخيانة، ويشعل فهد خلافًا مع نادر.


ولاء تكشف أن فهد قتل شوقي، مما يزيد التوتر بين الشخصيات. في نهاية الحلقة، فهد يذهب إلى المنيا مع راوية، ويكتشف الجميع حقيقة غير متوقعة عن رفعت ووفاء.

 

et بالعربي 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية المجلس التمريضي يعقد امتحان مزاولة المهنة 21 نيسان المقبل

لافللا

المرأة والجمال كيف تبرزين جمال خدودكِ بأسلوب طبيعي وجذاب

نانا

فن ومشاهير مسلسل فهد البطل الحلقة 23 ..العوضي يعترف لأمه بـ السر المستخبي

نقود

أخبار محلية الاردن .. صرف مساعدات مالية قيمتها بين 45 و200 دينار لهذه الاسر

لا

منوعات السعادة تبدأ بعد سن الـ70.. دراسة تفاجئنا

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على ارتفاع

تع

منوعات هل يمكن التخلص من الديون؟ إليك خطوات فعالة لتحقيق ذلك!

ا

أخبار محلية موظفات مشروع "مكاني" ينتظرن صرف رواتبهن منذ 3 أشهر



 
 





الأكثر مشاهدة