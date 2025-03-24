مسلسل فهد البطل الحلقة 23 ..العوضي يعترف لأمه بـ السر المستخبي

الوكيل الإخباري- في الحلقة 23 من مسلسل "فهد البطل"، تتصاعد الأحداث بشكل درامي. فهد ينقل كناريا إلى المستشفى بعد محاولة إجهاض، ليكتشف وفاة الجنين. كما يتلقى غلاب خبر وفاة عبود، ما يؤدي لفتح تحقيق. تُفاجئ ولاء الجميع بخبر وفاة شوقي في حادث، ما يدخل كناريا ووالدتها في حالة انهيار.

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فهد يعترف لراوية بسعادته لوفاة الجنين، لكنها تفاجئه بطلبها الزواج من نادر التمساح. فهد يرفض الزواج ويفاجئ نادر بمواجهته. عجيبة تهدد طبيب الصحة بالخيانة، ويشعل فهد خلافًا مع نادر.



ولاء تكشف أن فهد قتل شوقي، مما يزيد التوتر بين الشخصيات. في نهاية الحلقة، فهد يذهب إلى المنيا مع راوية، ويكتشف الجميع حقيقة غير متوقعة عن رفعت ووفاء.