مسلسل فهد البطل الحلقة 23 ..العوضي يعترف لأمه بـ السر المستخبي

ولاء تكشف أن فهد قتل شوقي، مما يزيد التوتر بين الشخصيات. في نهاية الحلقة، فهد يذهب إلى المنيا مع راوية، ويكتشف الجميع حقيقة غير متوقعة عن رفعت ووفاء.
-
أخبار متعلقة
-
بعد جدل زواجه وموعد زفافه.. أحمد العوضي يحسمها
-
مي عمر توجه رسالة إلى الجماهير بعد إعلان محمد سامي الاعتزال
-
ناصر القصبي يعود لجمهوره بمسرحية 'الشنطة' في عيد الفطر
-
تدافع جماهيري يهدد نجما شهيرا في مقهى شعبي والشرطة تتدخل في مصر (فيديو)
-
تفاعل كبير مع الحالة الصحية للفنانة المعتزلة عبلة كامل.. ما القصة؟
-
مفاجآت غير متوقعة في الحلقة الجديدة من "فهد البطل"
-
لحظة درامية في الحلقة 22 من 'وتقابل حبيب' تثير تفاعل السوشال ميديا
-
تصاعد الأحداث في الحلقة السابعة من مسلسل الغاوي: بين الخيانات والمفاجآت