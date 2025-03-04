مسلسل 'قلبي ومفتاحه' يثير الجدل بسبب خطأ درامي في مشهد الزواج

الجدل بدأ عندما تم رصد خطأ في مشهد يسبق عقد الزواج بين شخصية "ميار"، التي تؤديها مي عز الدين، وشخصية "محمد" التي يجسدها آسر ياسين. في هذا المشهد، تذهب "ميار" إلى السجل المدني لتغيير حالتها الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي. وعند لقاء المأذون، تأخذ "ميار" زوجها المستقبلي "محمد" جانبًا لتخبره بأنها سبق لها الزواج. ثم تعود لتسلم البطاقة للمأذون، وهنا يقوم المخرج تامر محسن بتكبير الصورة على البطاقة لتظهر الحالة الاجتماعية مكتوبة "مطلقة".
ما أثار الجدل هو أن القوانين المصرية قد ألغت إدراج الحالة الاجتماعية للمطلقة في بطاقة الرقم القومي منذ سنوات، مما اعتبره البعض خطأ غير مبرر دراميًا. هذا الخطأ أسهم في حالة من الاستغراب بين المشاهدين الذين اعتبروا أن العمل كان يمكن أن يتجنب هذا الخطأ بسهولة.
حول المسلسل: "قلبي ومفتاحه" هو مسلسل درامي قصير من 15 حلقة، ويتناول قضية "المحلل الشرعي". حيث تتعرض البطلة "ميار" للطلاق ثلاث مرات، ما يدفع والد ابنها إلى إجبارها على الزواج من شخص آخر كمحلل حتى تتمكن من العودة إلى زوجها السابق بعد طلاقها من المحلل. المسلسل يضم مجموعة من النجوم مثل مي عز الدين، آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، سماء إبراهيم، ميس حمدان، وغادة طلعت، وهو من إخراج تامر محسن.
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