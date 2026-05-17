مسلسل نادين نسيب نجيم وظافر العابدين سيُعرض في هذا الموعد

الوكيل الإخباري- أعلنت الصفحة الرسمية لشبكة قنوات MBC مصر موعد عرض مسلسل "ممكن" من بطولة الفنان التونسي ظافر العابدين والممثلة نادين نسيب نجيم، وذلك عبر نشر البوستر الرسمي للعمل على حسابها في "إنستغرام". اضافة اعلان





وأرفقت الشبكة البوستر بالتعليق: "مش كل القصص أولها حب، في قصص بتبلّش بصفقة وهروب من الماضي.. انتظروا مسلسل ممكن ابتداءً من 31 أيار".



وكان من المقرر عرض مسلسل "ممكن" خلال موسم رمضان 2026، قبل أن يتم تأجيله إلى موعد لاحق.





