مسلسل 'ولاد الشمس' الحلقة الأخيرة: لحظات مؤثرة وتحقيق الأحلام

أحداث الحلقة الأخيرة من "ولاد الشمس"
بدأت الحلقة بأحداث مأساوية حيث تعرض شخصية "مفتاح" (طه الدسوقي) للطعن من قبل رجال "ماجد" (محمود حميدة) بعدما فدى حياة صديقه "ولعة" (أحمد مالك) أثناء محاولتهما سرقة ملف يثبت تورط "ماجد" في جرائم متعددة. ورغم محاولات "ولعة" لإنقاذه، إلا أن القدر كان أسرع، ليغادر "مفتاح" الحياة، ويترك في قلب "ولعة" جرحًا لا يشفى.
بعد وفاة صديقه، يغمر الحزن قلب "ولعة"، لكنه سرعان ما يقرر تكملة الحلم الذي كان يجمعه مع "مفتاح"، وهو تحويل دار الأيتام إلى مكان للخير والفرح. يبدأ "ولعة" في إدارة الدار وتحويلها إلى مأوى حقيقي للأطفال، بعيدًا عن عالم الجريمة، ويقوم أيضًا بفتح "بازار الشمس" لعرض المشغولات اليدوية التي صنعها الأطفال.
وفي تطور مثير، يتمكن "ولعة" من الحصول على مستندات تدين "ماجد"، ليقرر الإبلاغ عنه وتسليمه للشرطة، ما يضمن حصوله على جزائه القانوني.
وسط هذه المأساة، يجد "ولعة" الحب مع "سحر" (فرح يوسف)، ويبدأن معًا في بناء حياة جديدة. وفي خطوة رمزية، يقرر "ولعة" تسمية مولوده القادم على اسم صديقه الراحل "مفتاح".
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